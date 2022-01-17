Порошенко повернувся до України

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повернувся в Україну з Польщі після закордонного відрядження у понеділок, 17 січня. Як повідомляє кореспондент DW, рейсовий літак "Варшава – Київ" на борту з Порошенком близько 9 ранку приземлився в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Після проходження паспортного контролю Порошенко в приміщенні терміналу подякував журналістам, які летіли разом з ним на рейсі "Варшава-Київ".

Потім разом з депутатами своєї політичної сили Порошенко вийшов з аеропорту, де його зустріло декілька тисяч людей, які прийшли з державними прапорами, стягами з партійною символікою "Європейської солідарності".

Також люди тримали плакати: "Країні потрібен Порох", "Повернемо Україні гідність", "За нами правда, за нами перемога", "We need democracy (Нам потрібна демократія. - Ред.)", "Руки геть від Пороха", "Стоп репресіям". На площі перед терміналом прибуття аеропорту, де встановлено сцену та великий екран, Порошенко виступив перед своїми прихильниками.

Акція на підтримку Петра Порошенка біля аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського

Обрання запобіжного заходу

Також Порошенко заявив, що у понеділок має намір відвідати засідання Печерського суду Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду.

Політик вважає, що підстав для його затримання немає і висловив упевненість, що його не заарештують. "За моєю інформацією, "архітектором" моєї справи є (президент України. - Ред.) Володимир Зеленський, а замовником (український олігарх Ігор - Ред.) Коломойський", - сказав політик. Порошенко вважає інкриміновані йому злочини помстою за націоналізацію "Приватбанку".

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Порошенко виїхав з України 17 грудня після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення слідчих та процесуальних дій. У "Європейській солідарності" наполягали, що політик вирушив у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

Прихильники Петра Порошенка зустрічають його після прильоту до Києва

Справа проти Порошенка

20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

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24 грудня, за повідомленнями ЗМІ, суд дозволив затримати Порошенка з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави. 6 січня Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт майна п'ятого президента України. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й "фейковою".