Порошенко повернувся до України

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Петро Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком з Польщі. У понеділок він має намір відвідати засідання Печерського суду Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду.
П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повернувся в Україну з Польщі після закордонного відрядження у понеділок, 17 січня. Як повідомляє кореспондент DW, рейсовий літак "Варшава – Київ" на борту з Порошенком близько 9 ранку приземлився в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.
Після проходження паспортного контролю Порошенко в приміщенні терміналу подякував журналістам, які летіли разом з ним на рейсі "Варшава-Київ".
Потім разом з депутатами своєї політичної сили Порошенко вийшов з аеропорту, де його зустріло декілька тисяч людей, які прийшли з державними прапорами, стягами з партійною символікою "Європейської солідарності".
Також люди тримали плакати: "Країні потрібен Порох", "Повернемо Україні гідність", "За нами правда, за нами перемога", "We need democracy (Нам потрібна демократія. - Ред.)", "Руки геть від Пороха", "Стоп репресіям". На площі перед терміналом прибуття аеропорту, де встановлено сцену та великий екран, Порошенко виступив перед своїми прихильниками.
Також Порошенко заявив, що у понеділок має намір відвідати засідання Печерського суду Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду.
Політик вважає, що підстав для його затримання немає і висловив упевненість, що його не заарештують. "За моєю інформацією, "архітектором" моєї справи є (президент України. - Ред.) Володимир Зеленський, а замовником (український олігарх Ігор - Ред.) Коломойський", - сказав політик. Порошенко вважає інкриміновані йому злочини помстою за націоналізацію "Приватбанку".
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Порошенко виїхав з України 17 грудня після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення слідчих та процесуальних дій. У "Європейській солідарності" наполягали, що політик вирушив у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
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24 грудня, за повідомленнями ЗМІ, суд дозволив затримати Порошенка з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави. 6 січня Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт майна п'ятого президента України. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й "фейковою".