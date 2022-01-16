Порошенко: Підстав для мого затримання немає

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив своє повернення в Україну 17 січня з Польщі. Він має намір в цей же день з'явитися у Печерському суді Києва для обрання запобіжного заходу у справі про державну зраду. Про це він заявив під час пресконференції в Українському домі у Варшаві 16 січня.

Політик вважає, що підстав для його затримання немає і висловив упевненість, що його не заарештують. "Не тому, що я такий недоторканний. Я бачу нуль підстав для цього. Упевнений, Зеленський не зробить цього - не вистрілить собі у ногу", - прокоментував народний депутат. Водночас він допустив, що його літак можуть посадити у іншому аеропорту.

"За моєю інформацією, "архітектором" моєї справи є Володимир Зеленський, а замовником (український олігарх Ігор - Ред.) Коломойський", - сказав політик. Порошенко вважає висунуті звинувачення проти нього помстою за націоналізацію "Приватбанку".

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Утім, він акцентував, що Зеленський для нього - опонент, а не ворог. Також експрезидент порівняв себе з російським опозиціонером Олексієм Навальним, нагадавши, що той після лікування в німецькій клініці прилетів до Москви саме 17 січня 2021 року і одразу був затриманий.

Прихильники Порошенка збирають у понеділок два мітинги на його підтримку - в аеропорту "Київ", куди о 9:10 з Польщі має прибути літак, на якому повертатиметься політик, і на летовищі в місті Львів.

Раніше Порошенко заявляв, що після повернення зустрінеться з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою. У ДБР зазначали, що не затримуватимуть політика, натомість розраховують, що він самостійно прибуде до суду для обрання запобіжного заходу в день його повернення до України.

Петро Порошенко виїхав з України 17 грудня після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку. У "Євросолідарності" наполягали, що політик вирушив у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

Справа проти Порошенка

20 грудня Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

24 грудня, за повідомленнями ЗМІ, суд дозволив затримати Петра Порошенка з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави. 6 січня Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт майна п'ятого президента України.У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й фейковою.

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