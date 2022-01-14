ДБР не затримуватиме Порошенка після його повернення в Україну

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) не затримуватимуть п'ятого президента України Петра Порошенка в аеропорту після його повернення до Києва. Про це у п'ятницю, 14 січня, заявила речниця ДБР Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

"Ми сподіваємося, що він (Порошенко. - Ред.) виконає всі процесуальні обов'язки та самостійно прибуде до суду", - повідомила Сап'ян. У разі, якщо Порошенко ухилиться від виконання цих обов'язків, то щодо нього можуть розглянути суворіший запобіжний захід, зазначили в ДБР. Водночас співробітники бюро діятимуть згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, наголосила речниця.

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Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко планує прибути в Україну з Варшави 17 січня. Крім того, він заявляв, що з'явиться в суді та зустрінеться з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. У ДБР зазначили, що розраховують на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України.

Справа проти Порошенка

20 грудня Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

24 грудня, за повідомленнями ЗМІ, суд дозволив затримати Петра Порошенка на підставі клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави. 6 січня Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт майна п'ятого президента України. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й фейковою.