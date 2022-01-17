Прокуратура просить арешт або мільярд застави для Порошенка

Прокуратура просить для п'ятого президента України, народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі один мільярд гривень. Про це сторона обвинувачення повідомила під час судового засідання у понеділок, 17 січня.

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Визначити підозрюваному заставу в розмірі один мільярд гривень", - сказав представник прокуратури. Також сторона обвинувачення просить такі зобов'язання для Порошенка: носити електронний браслет, прибувати за вимогою до прокурора чи суду, здати закордонні паспорти, не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу.

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Необхідність такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, зокрема тим, що злочин є особливо тяжким, великою сумою збитків і спроможністю Порошенка внести заставу через його майнове становище. Крім того, у прокуратурі вважають, що в іншому разі Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Засідання Печерського районного суду, на якому обирають запобіжний захід, розпочалося об 11:30. Нині суддя перебуває у нарадчій кімнаті, після чого оголосить рішення.

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У чому звинувачують Порошенка

20 грудня 2021 року Порошенку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Розслідування проводиться щодо начебто організації злочинної схеми постачання вугілля з непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. За даними Державного бюро розслідувань, поставки здійснили на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій".

У разі доведення провини в держзраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

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6 січня Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт майна Порошенка. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й "фейковою".

У цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.