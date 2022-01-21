Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту

Офіс генерального прокурора (ОГП) і захист п’ятого президента України, народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка повідомили в п'ятницю, 21 січня, що оскаржують запобіжний захід, який Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту в справі про державну зрадута сприяння діяльності терористичним організаціям.

У той час як обвинувачення вимагало арешту експрезидента з можливістю вийти під заставу в один мільярд гривень, суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання з'являтися вчасно за викликом слідчого чи прокурора та зобов'язав здати закордонні паспорти і не відлучатися з області без дозволу слідчого чи прокурора до 19 березня.

"Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду. Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі одного мільярда гривень", - повідомила пресслужба ОГП.

У свою чергу адвокат Порошенка Ілля Новіков на брифінгу повідомив, що захист експрезиента також оскаржуватиме рішення Печерського суду, так як вважає, що "будь-який запобіжний захід не є законним, тому що підозра не обґрунтована". За його словами, скарги на запобіжний захід сторін обвинувачення і захисту суд розглядатиме наступного тижня.

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Апеляції щодо арешту майна

Крім того, захист оскаржує рішення суду про арешт майна Порошенка, повідомив інший адвокат експрезидента Ігор Головань. "Рішення про арешт майна вже оскаржено. Оскаржено не лише нами як представниками Петра Порошенка, а й тими юридичними особами, на майно яких незаконно було накладено арешт... І, гадаю, що ще звертатимуться ті юридичні особи, чиї права були порушені", - цитує Голованя "Інтерфакс-Україна".

Головань додав, що ті скарги, які вже подані, об'єднані та розглядатимуться одночасно на засіданні 3 лютого.

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У чому звинувачують Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) та ОГП підозрюють Порошенка у держзраді та сприянні терористичним організаціям в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.

На думку правоохоронців, Порошенко вступив у злочинну змову з керівництвом Росії, самопроголошених "республік" і Віктором Медведчуком - тодішнім перемовником Служби безпеки України, а нині депутатом та одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом в рамках цієї справи.

Тодішній президент, головуючи на засіданні Ради національної безпеки і оборони на початку листопада 2014 року, нібито умисно заблокував закупівлю урядом вугілля для українських теплових електростанцій у Південно-Африканській республіці, аби в подальшому сприяти укладанню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишились під контролем сепаратистів.

За укладеними в грудні 2014 року багатомільярдними угодами державним шахтам з непідконтрольних територій було перераховано щонайменше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.