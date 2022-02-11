Суд залишив в силі заборону Порошенку покидати Україну

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Київський апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та суддів на запобіжний захід, призначений судом першої інстанції. Петрові Порошенку і надалі заборонено покидати Київську область без дозволу.
Колегія суддів Київського апеляційного суду у п'ятницю, 11 лютого, відмовилась задовольняти скарги Офісу генерального прокурора та адвокатів п'ятого президента, а нині депутата Верховної Ради Петра Порошенка, на запобіжний захід в рамках так званої "вугільної справи". Про це повідомляє кореспондент DW.
Таким чином, згідно з рішенням, яке оголосив головуючий суддя Юрій Трісун, Порошенкові і надалі аж до 19 березня заборонено виїжджати закордон і покидати Київську область без дозволу слідчого чи прокурора.
Особисте зобов'язання і обмеження свободи пересування як запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Печерський райсуд призначив 19 січня. Рішення оскаржили обидві сторони: захист Порошенка вважає підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації необґрунтованою, а обмеження свободи пересування - шкодою для політичної діяльності. Офіс генпрокурора ж і надалі наполягав на арешті підозрюваного із можливістю вийти під заставу в мільярд гривень.
Захисники п'ятого президента першими почали наводити свої аргументи. Адвокат Ігор Головань переконував суддів: переслідування його клієнта організовано безпосередньо в офісі президента Володимира Зеленського та його партії. Про це, на його думку свідчать численні інтерв'ю депутатів-"слуг", які говорили про провину Порошенка ще до оголошення офіційної підозри, та навіть нещодавнє інтерв'ю судді Миколи Чауса - той запевняє, що українські спецслужби викрали і катували його, вимагаючи свідчити проти Порошенка.
"Все це свідчення неприхованого політичного тиску", - говорить сам лідер ЄС. Він скаржиться суду, що слідчі і прокурори вже один раз не випустили його за кордон - на міжпарламентську зустріч "Україна-НАТО" в січні, і не дозволяють навіть з'їздити в Харків. "У незаконний спосіб обмежується моя політична діяльність, як лідера опозиції", - твердить Порошенко.
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Правоохоронці 20 грудня 2021 року повідомили Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з низкою вимог, серед них - здати закордонні паспорти та не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора.
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