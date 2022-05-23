Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що свідчення нардепа Віктора Медведчука підтверджують докази, зібрані СБУ щодо участі колишнього президента України Петра Порошенка у кримінальних справах щодо виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля в ОРДЛО. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на виступ Баканова у єдиному телемарафоні в понеділок, 23 травня.

"Наразі Медведчук співпрацює зі слідством, - сказав Баканов. - І ми вітаємо готовність розповісти деталі справ, за якими його обвинувачують.Фактично він підтверджує ті докази, які зібрала СБУ".

На думку Баканова, нинішня війна Росії проти України є наслідком дій РФ щодо збереження впливу на Україну. Також голова СБУ вважає, що українці високопосадовці "у той чи інший спосіб допомагали цьому".

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"Заяви Медведчука є диверсією"

У партії "Європейська солідарність" Порошенка свідчення Медведчука вважають "інформаційною диверсією в інтересах Росії". "Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх із суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - йдеться у заяві партії.

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Свідчення проти Порошенка

Затриманий СБУ народний депутат Віктор Медведчук повідомив, що питаннями виведення з державної власності нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він займався на прохання тодішнього президента України Петра Порошенка. Про це Медведчук розповів, надаючи свідчення Службі безпеки України, відео його допиту опубліковано СБУ у понеділок.

Українська влада вважає, що втрата державного контролю над нафтопродуктопроводом сталася внаслідок "бездіяльності уряду". Низка ЗМІ називала політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів приватизованої частини об'єкта.