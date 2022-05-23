Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України

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Голова СБУ заявив, що показання Віктора Медведчука підтверджують участь Петра Порошенка у закупівлі вугілля в ОРДЛО. Партія "Європейська солідарність" називає відео із затриманим нардепом "інформаційною диверсією".
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що свідчення нардепа Віктора Медведчука підтверджують докази, зібрані СБУ щодо участі колишнього президента України Петра Порошенка у кримінальних справах щодо виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля в ОРДЛО. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на виступ Баканова у єдиному телемарафоні в понеділок, 23 травня.
"Наразі Медведчук співпрацює зі слідством, - сказав Баканов. - І ми вітаємо готовність розповісти деталі справ, за якими його обвинувачують.Фактично він підтверджує ті докази, які зібрала СБУ".
На думку Баканова, нинішня війна Росії проти України є наслідком дій РФ щодо збереження впливу на Україну. Також голова СБУ вважає, що українці високопосадовці "у той чи інший спосіб допомагали цьому".
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У партії "Європейська солідарність" Порошенка свідчення Медведчука вважають "інформаційною диверсією в інтересах Росії". "Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх із суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - йдеться у заяві партії.
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Затриманий СБУ народний депутат Віктор Медведчук повідомив, що питаннями виведення з державної власності нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він займався на прохання тодішнього президента України Петра Порошенка. Про це Медведчук розповів, надаючи свідчення Службі безпеки України, відео його допиту опубліковано СБУ у понеділок.
Українська влада вважає, що втрата державного контролю над нафтопродуктопроводом сталася внаслідок "бездіяльності уряду". Низка ЗМІ називала політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів приватизованої частини об'єкта.