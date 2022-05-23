 Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України

Голова СБУ заявив, що показання Віктора Медведчука підтверджують участь Петра Порошенка у закупівлі вугілля в ОРДЛО. Партія "Європейська солідарність" називає відео із затриманим нардепом "інформаційною диверсією".

Голова Служби безпеки України Іван Баканов (фото з архіву)

Голова Служби безпеки України Іван Баканов (фото з архіву)

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що свідчення нардепа Віктора Медведчука підтверджують докази, зібрані СБУ щодо участі колишнього президента України Петра Порошенка у кримінальних справах щодо виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля в ОРДЛО. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на виступ Баканова у єдиному телемарафоні в понеділок, 23 травня.

"Наразі Медведчук співпрацює зі слідством, - сказав Баканов. - І ми вітаємо готовність розповісти деталі справ, за якими його обвинувачують.Фактично він підтверджує ті докази, які зібрала СБУ".

На думку Баканова, нинішня війна Росії проти України є наслідком дій РФ щодо збереження впливу на Україну. Також голова СБУ вважає, що українці високопосадовці "у той чи інший спосіб допомагали цьому".
Читайте також: Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

"Заяви Медведчука є диверсією"

У партії "Європейська солідарність" Порошенка свідчення Медведчука вважають "інформаційною диверсією в інтересах Росії". "Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх із суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - йдеться у заяві партії.
Читайте також: Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

Свідчення проти Порошенка

Затриманий СБУ народний депутат Віктор Медведчук повідомив, що питаннями виведення з державної власності нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він займався на прохання тодішнього президента України Петра Порошенка. Про це Медведчук розповів, надаючи свідчення Службі безпеки України, відео його допиту опубліковано СБУ у понеділок.

Українська влада вважає, що втрата державного контролю над нафтопродуктопроводом сталася внаслідок "бездіяльності уряду". Низка ЗМІ називала політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів приватизованої частини об'єкта. 

Дивитись відео 08:14

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022)

Реклама

Докладно

Всесвітній економічний форум у Давосі

"Після війни буде відбудова": молоді українці у Давосі

Молодих українців запросили на форум у Давосі - поділитися із сильними цього світу думками про майбутнє України.  

Symbolbild | Rotstift und Taschenrechner

В Україні слід готуватись до підвищення податків?

Уряд України розглядає можливість підвищення податків для наповнення держбюджету в умовах війни. Як реагує бізнес?  