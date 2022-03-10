Петро Порошенко: Якщо паде Україна, невідомо де завтра вирине Путін

П'ятий президент України Петро Порошенко активно закликає країни-члени НАТО закрити небо над Україною й надати Києву бойові літаки та інші засоби оборони. DW зустрілася з політиком поблизу лінії фронту.

DW: Пане Порошенко, кадри пологового будинку в Маріуполі, зруйнованого внаслідок російського авіанальоту, побачив увесь світ. Яка ваша реакція на це?

Петро Порошенко: Цілком очевидно, що це - демонстрація геноциду, що його здійснюють російські війська, а також абсолютного божевілля Путіна. Чим він може пояснити загибель понад 50 українських дітей, яких російські військові вбили в одному Маріуполі? Мерія Маріуполя повідомила, що загинуло 1300 цивільних осіб. І це не лише пологовий будинок у Маріуполі. Вони здійснили напад на більш ніж 250 шкіл, понад 122 лікарні, понад дві тисячі цивільних об'єктів. Цю ситуацію неможливо пояснити.

Це - демонстрація того, що Росія не просто поводиться як агресор, а й вдається до терористичних дій. І ми реагуватимемо на ці дії Путіна, російських військ та російської держави, розцінюючи це як терористичні дії. Зараз дуже важливо, щоб увесь світ виявив єдність.

Ви вірите, що українці зможуть відстояти країну?

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Ми повинні виступити пліч-о-пліч, демонструючи підтримку України, не лише у фінансовому плані, не лише політичними засобами, а й з огляду на нашу оборонну спроможність. У цій ситуації українці борються не лише за свою землю, не лише за наших дітей та жінок. Вони борються за свободу та демократію, бо Путін оголосив війну не лише Україні, а й усьому Заходу. Він оголосив війну Німеччині, США, Великій Британії, Європі.

Це потрібно зрозуміти і дати нам реактивні винищувачі, протитанкові ракети чи ракетні установки, дати нам літаки. Це саме та роль, яку відіграють українці, борючись на цій землі. Ви можете уявити, що російські війська знаходяться на відстані менше 10 км? Фронт пролягає тут.

Ви розумієте, що причина, через яку НАТО не хоче надати Україні бойові літаки, пов'язана із прагненням уникнути більш масштабної конфронтації з Росією?

Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли: Путін не зупиниться в Україні. Ніхто не знає, де він вирине завтра, якщо Україна паде. Якщо сьогодні Путін хоче створити сухопутний коридор між Кримом та окупованим Донбасом, то чому б завтра йому не захотіти створити сухопутний коридор між основною територією Росії та Калінінградською областю через Литву? Слід зрозуміти: це наша спільна війна. Українці просто не мають часу чекати, доки західні політики ухвалять рішення надати нам реактивні винищувачі. Насамперед, йдеться про життя українців. Щогодини ми втрачаємо цивільних осіб, наших солдатів, наших дітей. Слід зрозуміти, що це - ціна зволікання.

Петро Порошенко на блокпості в Києві

Зараз ми говоримо про безпольотну зону. Західні політики не хочуть забезпечити її, тому що це означало б, що деякі країни НАТО будуть учасниками війни. Але ви мусите зрозуміти: НАТО вже веде війну з Росією, і цю війну розпочали не члени НАТО, а Путін. А якщо завтра, наприклад, Росія атакуватиме Чорнобильську чи Запорізьку АЕС? Радіоактивне зараження не знає меж, це факт. Це стане небезпекою для усієї Європи.

Саме тому ми захищаємо АЕС, захищаємо цивільні об'єкти, які зазнали нападів в Україні. Коли я перебував на посаді президента, ми вели дуже ефективну співпрацю з Німеччиною, і я дуже вдячний екс-канцлеру ФРН Анґелі Меркель за її провідну роль, коли нам (уряду України. - Ред.) висловили підтримку у Бундестазі. Я дуже вдячний за дипломатичні зусилля та фінансову допомогу, але зараз нам безперечно потрібна підтримка в галузі оборони.

Сьогодні міністри закордонних справ Росії та України провели зустріч у Туреччині. Ви маєте сподівання, що дипломатичне рішення буде знайдено?

Безумовно так. У світі немає нації, яка б хотіла миру більше, ніж українці. Нам слід використати всі можливості, і ми вже досягли прогресу. Адже лише тиждень-два тому Путін відмовився від зустрічі із Зеленським, відмовився від нормандського формату, заявивши, що розмовляти нема про що. Сьогодні, завдяки українській армії, нашим солдатам, єдності українського народу Путін розуміє, що його уявлення про бліц-криг провалилося.

Сьогодні Лавров повідомив, що Путін готовий до переговорів. Я знаю Путіна дуже добре, я маю п'ять років досвіду ведення з ним переговорів. Я не довіряю Путіну, бо щоразу, коли він обіцяв припинити вогонь, звільнити заручників, відвести війська, він ніколи не дотримував слова. Але що сильнішими ми будемо, то ефективнішою буде дипломатія.

Путін зайде настільки далеко, наскільки ми йому це дозволимо. Зараз, завдяки нашій єдності, завдяки санкціям, завдяки нашій співпраці ми маємо унікальний шанс зупинити Путіна. Будь ласка, давайте його не проґавимо!