Порошенко відхилив пропозицію Путіна про політичний притулок

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Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками "давно припинилася" й порадив Володимиру Путіну усвідомити, що "ми розберемося самі, тут, в Україні".
Експрезидент України Петро Порошенко відхилив пропозицію президента РФ Володимира Путіна надати йому політичний притулок у Росії на тлі порушеної проти нього в Україні справи про державну зраду .
Вночі у вівторок, 8 лютого, на своїй сторінці у Facebook політик написав, що російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками "давно припинилася" й порадив Путіну усвідомити, що "ми розберемося самі, тут, в Україні".
У дописі Порошенко також звинуватив свого наступника Володимира Зеленського у "переслідуванні проєвропейської опозицій" в країні, що виглядає як бажання "зробити подарунок Путіну".
Нагадаємо, що 7 лютого під час пресконференції за результатами переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін в іронічній формі запропонував надати у разі потреби політичний притулок Петру Порошенку, щодо якого в Україні відкрито справу про державну зраду. Та не через те, що Москва схвалює його політику, а у зв'язку з "гуманітарними намірами", додав Путін.
Він також згадав, що саме Порошенко підписав Мінські угоди, які серед іншого передбачають надання "особливого статусу" окремим районам Донецької та Луганської областей.
Правоохоронці 20 грудня 2021 року повідомили Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу. Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з низкою вимог, серед них - здати закордонні паспорти та не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора.
Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку запланований на 11 лютого у Київському апеляційному суді.