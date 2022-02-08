Порошенко відхилив пропозицію Путіна про політичний притулок

Експрезидент України Петро Порошенко відхилив пропозицію президента РФ Володимира Путіна надати йому політичний притулок у Росії на тлі порушеної проти нього в Україні справи про державну зраду .

Вночі у вівторок, 8 лютого, на своїй сторінці у Facebook політик написав, що російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками "давно припинилася" й порадив Путіну усвідомити, що "ми розберемося самі, тут, в Україні".

У дописі Порошенко також звинуватив свого наступника Володимира Зеленського у "переслідуванні проєвропейської опозицій" в країні, що виглядає як бажання "зробити подарунок Путіну".

Пропозиція Путіна

Нагадаємо, що 7 лютого під час пресконференції за результатами переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін в іронічній формі запропонував надати у разі потреби політичний притулок Петру Порошенку, щодо якого в Україні відкрито справу про державну зраду. Та не через те, що Москва схвалює його політику, а у зв'язку з "гуманітарними намірами", додав Путін.

Він також згадав, що саме Порошенко підписав Мінські угоди, які серед іншого передбачають надання "особливого статусу" окремим районам Донецької та Луганської областей.

У чому підозрюють Порошенка

Правоохоронці 20 грудня 2021 року повідомили Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу. Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з низкою вимог, серед них - здати закордонні паспорти та не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку запланований на 11 лютого у Київському апеляційному суді.