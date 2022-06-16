Порошенко: Путін веде Росію до пекла

Експрезидент України Петро Порошенко в інтерв'ю DW розповів про ситуацію на Донбасі, про стан української армії, а також висловив сподівання на збільшення постачання зброї Україні. Він також пояснив, чому вважає потрібною депутінізацію Росії. Експрезидент висловив переконання, що його рішення підписати Мінські угоди 2015 року (Мінськ ІІ) не було помилкою, а натомість це дало Україні вісім років на створення армії та відновлення економіки й продовження реформ, щоб рухатися у напрямку ЄС.

DW: Пане Порошенко, ситуація на Донбасі виглядає нині доволі жахливо. Чи можна припустити, що найближчими днями Росія візьме цей регіон під контроль?

Порошенко: Ми багато разів чули сигнал від Росії, що вони захоплять Україну за три дні, чого не сталося ні за три дні, ні за тридцять три, ні за три місяці. А тепер Путін обіцяв окупувати Донбас принаймні до 9 травня, потім до 12 червня - до Дня Росії. Але цього не стається. Ситуація надзвичайно складна, концентрація військ там - величезна. Але наші героїчні солдати продовжують утримувати Сєвєродонецьк. Ми утримуємо хімічний завод "Азот" (у Сєвєродонецьку - Ред.). І ми ніколи не здамося в полон. Я просто хочу нагадати вам, що коли 2014 року мене обрали президентом, Крим був окупований, Донбас був окупований, і це була Україна. І я як верховний головнокомандувач звільняв Маріуполь, звільняв Сєвєродонецьк, Лисичанськ і дві третини окупованого Донбасу. Я абсолютно переконаний, що саме так буде і цього разу.

Україна, звісно, попросила в країн НАТО надати їй більше зброї для боротьби з Росією.Чому, на Вашу думку, ці постачання зброї такі незначні?

Перш за все, треба розуміти, що постачання зброї - найкоротший шлях до миру, тому що нині Росія має в десять разів більше артилерійської зброї, більше гаубиць, ніж українські солдати. Але навіть за такого балансу Україна здійснює контратаку. І Україна здивувала світ, зупинивши так звану другу завбільшки армію світу, що є неправдою. Тому для миру нам потрібні три речі - зброя, зброя і зброя. По-перше, зброя - це танки, гаубиці, зенітно-ракетні комплекси, винищувачі. По-друге, зброя - це ембарго і санкції. І по-третє, зброя - це депутінізація Росії.

І сьогодні надзвичайно важливий день, тому що в Брюсселі відбувається зустріч контактної групи "Рамштайн". (інтерв'ю було записане у середу, 15 червня, коли в Брюсселі відбувався "Рамштайн-3" - Ред.) І ми очікуємо не лише від наших американських партнерів, а й від німецьких партнерів і з інших країн НАТО значного збільшення ефективних озброєнь для переломного моменту. Тому що ви можете собі уявити, що майбутнє Європи, майбутнє світу залежить від тисячі бронетранспортерів, 500 танків, 100 винищувачів і 300 зенітно-ракетних систем. І це саме те, чим ми очікуємо оснастити наших солдатів, адже ми не потребуємо солдатів НАТО на українській території. Будь ласка, допоможіть нам зберегти Європу. Допоможіть нам зробити вашу роботу. Це мій заклик до німецького уряду. Стійте з нами пліч-о-пліч, адже це життєво важливо для майбутнього Європи.

Пане Порошенко, дехто каже, що більше зброї призведе лише до подовження в часі війни, що може затягнутися на роки. Як Ви вважаєте, чи воно того варто? Чи, можливо, Україна могла б погодитися на якусь угоду з Росією, щоб віддати частину території в обмін на припинення вогню? Чи Ви вважаєте, що країна готова воювати роками?

Ми підготувалися, щоб виграти війну. І я абсолютно переконаний, що демократія має бути захищена. Це просто парадокс, коли в нас більше зброї для України. Але це шлях до миру. Більше зброї для Росії - це шлях до повної катастрофи в Європі. Бо хто знає, хто буде наступним? Тому що Путін думає, що навіть Дрезден, де він служив багато років, це також його земля. Завтра він постукається в двері до Польщі, балтійських країн. Хто знає? Можливо, до будь-якої іншої держави в Європі. Ось чому нам потрібно депутінізувати Росію. Ось чому в нас є історична місія українських збройних сил. І я пишаюся, що саме я як верховний головнокомандувач з 2014 року створив збройні сили, які здивували світ, які продемонстрували ефективність, які продемонстрували відповідальність. І немає жодного артилерійського обстрілу, жодної ракети, яка б досягла російської території. Ми просто захищаємо свою землю. Ми захищаємо свої родини, ми захищаємо старих людей, ми захищаємо наше майбутнє. І я хочу нагадати вам, що Путін розуміє мову сили. Якщо ви слабкі, ви не зможете досягти жодного компромісу. І ті країни, які пропонують віддати Путіну частину території, мають розуміти, що це лише годування тигра, це лише створення прецедента, що мотивуватиме Путіна йти далі. І в цій ситуації я закликаю - ніякого умиротворення Путіна. У цій ситуації ми вважаємо, що нам потрібно більше зброї, щоб виконувати вашу роботу. Нам потрібно більше зброї, щоб врятувати Європу.

Коли Ви були президентом, ви підписали мирну угоду з Володимиром Путіним - "Мінськ-2" 2015 року. Це була помилка? І ще уточніть, що конкретно Ви маєте на увазі, коли говорите про "депутінізацію"?

Давайте розділимо це запитання на дві частини. Перше запитання. У нас є Мінські угоди - відведення російських військ з української території, роззброєння незаконних збройних формувань, відведення важкої артилерії та озброєнь. Загалом серед перших позицій Мінських угод - це відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. І це лише демонструє, що Путін не дотримується свого слова, і це урок, який ми маємо винести з ситуації з Мінськими угодами. Будь ласка, не вірте Путіну. Другий момент, не бійтеся Путіна. Яким є результат Мінських угод? Ми виграли вісім років, щоб створити армію. Ми виграли вісім років, щоб відновити економіку. Ми виграли вісім років, щоб продовжувати реформи і рухатися до Європейського Союзу.

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Перепрошую, що перериваю. Я справді хочу почути роз'яснення терміну "депутінізація", який Ви вжили. Що саме Ви маєте на увазі?

Депутінізація в Європі означає, що ми не маємо дозволити Путіну чи Росії підкуповувати політиків, використовувати газ чи енергію як зброю проти всієї Європи, фінансувати росіянами ЗМІ, НУО чи політичні партії. Путін не повинен використовувати демократичні інститути для того, щоб зруйнувати Європу. Дуже просто. Дуже ясно. Так само нам треба депутінізувати Україну. Тому що саме ці речі він намагався робити і в нашій країні. І, по-третє, нам потрібно депутінізувати Росію, тому що Росія має знову стати демократичною, вільною і незалежною країною, що стоїть на засадах верховенства закону, тому що нині Путін веде Росію до пекла. І доти, доки Путін залишатиметься російським лідером, буде напевно зберігатися небезпека негайного нападу, тому що Путін - це екзистенційна небезпека для всієї Європи, для всього світу, для всіх вас. І кожен має це зрозуміти.

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