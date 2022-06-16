Макрон під час візиту в Ірпінь: Україна має протистояти та перемогти

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибули до України. Під час візиту у четвер, 16 червня, лідери також відвідали місто Ірпінь, яке сильно постраждало під час спроби наступу російських військ на Київ у березні.

Засвідчивши наслідки вторгнення росіян, Макрон заявив, що Україна має виграти війну проти Росії.

"Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - написав французький лідер у Twitter.

У відповідь на запитання журналістів з приводу закликів "не принижувати Росію" Макрон відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в цій позиції немає двозначності.

Шольц: Війна РФ зводиться до руйнувань

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц назвав побачені руйнування Ірпеня "жахливими" та "безглуздими" й пообіцяв міжнародну солідарність у відбудові України.

"Були вбиті ні в чому не винні мирні жителі та зруйновані будинки. Було зруйновано ціле місто, в якому взагалі не було військових споруд. Це дуже багато говорить про жорстокість російської агресії, яка просто зводиться до руйнування та завоювання", - наголосив канцлер ФРН.

Руйнування в Ірпені є, за його словами, "дуже важливим нагадуванням" про те, що потрібно щось робити, аби припинити "цю жахливу війну", яку Росія веде "з найбільшою жорстокістю, не звертаючи уваги на людські життя".

Олаф Шольц в Ірпені

Водночас Шольц запевнив Україну у подальшій повній підтримці у боротьбі проти РФ.

"Ми хочемо не лише продемонструвати солідарність, а й запевнити, що допомога, яку ми організуємо, буде продовжена у фінансовому, гуманітарному, а також військовому плані. І ми продовжуватимемо її доти, доки це буде необхідно для боротьби України за свою незалежність", - заявив канцлер ФРН.

Водночас він наголосив, що запроваджені проти Росії санкції мають велике значення. "Тому що вони сприяють тому, що є шанс, що Росія відмовиться від свого задуму і знову виведе свої війська. У цьому полягає мета", - зауважив Шольц.

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