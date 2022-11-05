США звинуватили РФ і Китай у підтримці КНДР у Радбезі ООН

У Раді Безпеки ООН Росія і Китай постійно виправдовують мілітаристські дії КНДР, тим самим захищаючи її від санкцій ООН, заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Росія і Китай покривають Північну Корею від санкцій, що загрожують їй за активізацію запусків ракет у Японському морі, заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у п'ятницю, 4 листопада. За її словами, на засіданнях Ради Безпеки ООН РФ і КНР постійно виправдовують мілітаристські дії КНДР, тим самим захищаючи північнокорейський режим від штрафних санкцій ООН і даючи йому змогу в підсумку залишатися безкарним.

Москву і Пекін слід притягнути до відповідальності за таке заступництво, вважає Томас-Грінфілд. "Ви не можете ухилятися від відповідальності перед Радою Безпеки ООН тільки тому, що у КНДР є можливість продавати вам зброю для вашого військового вторгнення в Україну", - цитує агентство Reuters слова американської постпредставниці, адресовані представникам РФ в ООН.

Натомість у РФ та КНР перекладають провину за ескалацію на Сполучені Штати, які після п'ятирічної перерви відновили проведення масштабних американо-південнокорейських військових навчань із залученням сотень бойових літаків.

Пхеньян восени повернувся до запусків ракет

Наприкінці вересня КНДР почала систематично проводити випробування ракет малої та середньої дальності в регіоні. Загалом упродовж кількох днів вона здійснила щонайменше чотири такі запуски. У жовтні Пхеньян продовжив мілітаристські дії - за місяць підтвердили щонайменше п'ять запусків північнокорейських ракет в акваторії Японського моря.

Під час одного з випробувань запущена КНДР ракета вперше за останні п'ять років пролетіла над японським архіпелагом, що спричинило протест Японії, Південної Кореї та інших держав. Не припиняючи запуски, Північна Корея засудила США за звернення до Ради Безпеки ООН з цього приводу. Пхеньян заявив, що вважає свої випробування "заходом протидії" спільним навчанням США і Південної Кореї, які нібито посилюють напруженість у регіоні.

Росія і Китай стають ближчими з Пхеньяном

Росія і Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН мають право накладати вето на її резолюції і неодноразово користувалися цим, щоб заблокувати посилення санкцій проти Північної Кореї.

За даними газети The New York Times, яка посилається на дані американської розвідки, Москва прямо зацікавлена у зміцненні дружніх відносин із КНДР, оскільки закуповує в неї ракети малої дальності й артилерійські снаряди для використання у війні проти України. Влітку президент РФ Володимир Путін пообіцяв у листі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину розвивати "всеосяжні та конструктивні" відносини між країнами.

Зі свого боку Пекін, дотримуючись експортних обмежень щодо Кремля, намагається дистанціюватися від обговорення їхнього впливу на Москву, який міг би наблизити закінчення війни. Цієї теми серед інших торкався під час візиту до КНР 4 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном.