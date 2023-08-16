США запровадили санкції за торгівлю зброєю між РФ і КНДР

Через ці компанії підсанкційний бізнесмен намагався організувати передачу з КНДР до Росії понад двох десятків видів зброї та боєприпасів, заявили у мінфіні США.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки у середу, 16 серпня, запровадило санкції щодо трьох компаній, пов'язаних з мережею для обходу санкцій РФ, яка намагалася здійснювали торгівлю зброєю між Північною Кореєю та Росією.

Як повідомили в міністерстві фінансів США, санкції запроваджено щодо компаній Verus, Defense Engineering та Versor. У повідомленні нагадують, що 30 березня 2023 року санкції було запроваджено щодо бізнесмена, громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який є президентом компанії Versor, засновником і власником компанії Verus, а також директором компанії Defense Engineering.

"Через переговори з представниками КНДР та російськими чиновниками він організував потенційні плани передачі понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на (передачу. - Ред.) КНДР низки товарів, у тому числі сировини та матеріалів", - зазначили у мінфіні США. Мкртичев координував свої дії з чиновниками КНДР, які займалися закупівлями, і використовував фірму Versor для проведення переговорів з компаніями за кордоном.

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У заяві міністерства фінансів США зазначається, що Росія все частіше змушена звертатися до Північної Кореї та інших партнерів для підтримки своєї війни в Україні, оскільки вона витрачає боєприпаси і втрачає важку техніку на полі бою. "Сполучені Штати продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які намагаються спрямувати підтримку з Північної Кореї російській воєнній машині", - йдеться в заяві заступника міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона.

"Разом з нашими союзниками і партнерами ми залишаємося відданими справі викриття і припинення торгівлі зброєю, що живить жорстоку війну Путіна в Україні", - додав американський чиновник.

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