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США: Шойгу шукає зброю в Пхеньяні

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Міністр оборони Росії не "відпочиває", а домовляється про купівлю зброї під час візиту в Північну Корею, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у Пхеньяні 26 липня.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у Пхеньяні 26 липня.Фото: KCNA/REUTERS

У Вашингтоні вважають, що під час візиту в Пхеньян міністр оборони РФ Сергій Шойгу має намір забезпечити постачання Північною Корею зброї Росії. Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив у суботу, 29 липня, що "сильно сумнівається" в тому, що Шойгу "відпочиває" в КНДР.

Блінкен зауважив, що Росія намагається придбати зброю у союзників по всьому світу. "Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримки, зброї, де тільки може знайти, щоб продовжувати свою агресію проти України. Ми бачимо це в Північній Кореї, ми бачимо це так само в Ірані, який надав Росії багато дронів, які та використовує для руйнування цивільної інфраструктури і вбивств цивільних в Україні", - цитує його агентство AFP.

Шойгу поїхав до Кім Чен Ина на "День перемоги"

Шойгу приїхав до Північної Кореї з нагоди 70-ї річниці підписання перемир'я в Корейській війні, що у КНДР відзначають як "День перемоги". Він передав північнокорейському диктатору Кім Чен Ину "лист з автографом" президента РФ Володимира Путіна та зачитав Кіму промову Путіна, в якій той дякує за підтримку у війні проти України. Крім того, Шойгу відвідав "Виставку озброєнь і техніки 2023", де були представлені нові північнокорейські дрони та міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть досягати США, а також подивився на військовий парад.

Раніше західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що Північна Корея постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені північнокорейською зброєю. КНДР це спростовує.

У 2022 році Пхеньян визнав "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Пізніше КНДР першою в світі визнала анексію Росією українських територій.

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