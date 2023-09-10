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ПолітикаПівдення Корея

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на відбудову

Олена Перепадя
10 вересня 2023 р.

Перші 300 мільйонів надійдуть 2024 року у вигляді гуманітарної допомоги, решта - згодом як кредити під низькі відсотки.

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Демонстрація солідарності з Україною у Сеулі (лютий 2023 року)
Демонстрація солідарності з Україною у Сеулі (лютий 2023 року)Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Південна Корея надасть Україні допомогу обсягом 2,3 мільярда доларів на повоєнну відбудову: початкові 300 мільйонів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решта - як кредити під низькі відсотки з 2025 року, повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у неділю, 10 вересня.

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Як повідомлялося, раніше Сеул збільшив розмір фінансової допомоги Україні в рамках державного бюджету до 393 мільйонів доларів у 2024 році. Водночас Південна Корея, попри прохання Києва, не надає Україні військової допомоги.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сеул підтримує Київ наданням гуманітарної допомоги та нелетального озброєння.

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