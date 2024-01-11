Україна має "перші докази" використання Росією ракет із КНДР

Одна з ракет, випущених Росією 2 січня цього року по центру Харкова ймовірно вироблена у Корейській народно-демократичні республіці. Про це, посилаючись на дані науково-технічної експертизи, розповів у четвер, 11 січня, генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет, виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - розповів Костін.

При цьому, за повідомленням Офісу генпрокурора, правоохоронці продовжують вивчати інші фрагменти боєприпасів, що їх РФ використовувала для останніх атак по Харківщині і Одещині, щоб з'ясувати їхнє походження.

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Іскандер на корейський манер

Минулого тижня речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповідав журналістам: "підозріла" ракета, виявлена після атаки 2 січня, не схожа на російські: є трохи більшою за "Іскандер", відрізняється обмоткою дротів, відсутністю захисту від РЕБ та керуванням.

"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети - вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", - пояснював представник прокуратури.