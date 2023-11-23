Харченко, Сівкович, юрособи: Зеленський схвалив санкції РНБО

Володимир Зеленський затвердив ще два пакети санкційних обмежень РНБО. У санкційному переліку опинилися російські посадовці, бізнесмени, енергетичні компанії та інші юридичні особи як з РФ, так і з інших країн.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ. Відповідні укази № 772/2023 і № 773/2023 про набуття чинності цього рішення РНБО, які підписав Зеленський, у четвер, 23 листопада, були опубліковані на сайті Офісу президента України.

Перший список охоплює 60 фізичних осіб - громадяни Росії, України, Білорусі, Кіпру, Німеччини, Узбекистану, Австрії та Великобританії. Зокрема, в переліку опинився колишній секретар РНБО України Володимир Сівкович, який нині переховується в РФ, і так звана "уповноважена з прав людини" самопроголошеного утворення "ДНР" Дар'я Морозова. Також обмежувальні заходи були запроваджені щодо громадянина України Леоніда Харченка, якого Окружний суд Гааги визнав одним із винних у катастрофі авіалайнера Boeing 777 "Малазійських авіаліній", який був збитий у небі над Донбасом у 2014 році.

Читайте також: ВР погодила санкції щодо ВПК РФ і Білорусі на 50 років

Крім того, до підсанкційного переліку віднесли й топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова. Йдеться про Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва, а також дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову й сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера.

Читайте також: Рада на 50 років запровадила санкції проти російських банків

Санкційні обмеження щодо цих людей діятимуть10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

Чубайс тепер теж під українськими санкціями

Другий санкційний список містить 87 фізичних осіб - громадян РФ. Зокрема, до цього переліку потрапив колишній керівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс і командувач російських військ ППО - заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін. Також у списку голова Рахункової палати та колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін та інші.

Водночас запровадженні санкції щодо цих російських громадян мають різний термін дії - 10, п'ять та три роки. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Читайте також: Нові санкції України: у списку колаборанти і чиновники з РФ

Санкції щодо сотень компаній

Також під нові українські санкції, затверджені обома указами, потрапили й понад 300 юридичних осіб - як російських, так і зареєстрованих за межами РФ - на Кіпрі, в ОАЕ, Туреччині, Китаї та низці інших країн. До прикладу, у санкційному переліку опинилися низка російських регіональних енергетичних компаній, кондитерських фабрик, російський Фонд захисту національних цінностей, ТОВ "Московський завод "Фізприбор", держпідприємство "Волгоградавтотранс", зареєстрована в Швейцарії компанії Metalloinvest Trading AG, а також розташована у окупованому Донецьку "Шахта імені О.Ф. Засядька" та інші юридичні особи.

Санкційні обмеження щодо них передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, будь-які операції з цінними паперами тощо.