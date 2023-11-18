Нові санкції Києва: у списку колаборанти і чиновники з РФ

До нових санкційних списків потрапили колаборанти, посадовці РФ, а також люди, які ймовірно дотичні до депортації дітей. Крім того, оновлені санкції проти Миколи Азарова, Дмитра Табачника і Олега Царьова.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 листопада, затвердив два недавніх рішення Ради національної безпеки і оборони України, якими запроваджуються персональні спеціальні економічні та інші санкції проти низки громадян України і Росії. Це випливає з відповідних указів, оприлюднених на сайті президента.

Так, указом №759 запроваджені п'ятирічні обмежувальні заходи проти 100 фізичних і 37 юридичних осіб. Низка підсанкційних людей мають громадянство України й Росії та раніше фігурували у публікаціях ЗМІ щодо колаборантів на окупованих РФ територіях України.

Інші фігуранти списку - російські чиновники, або наближені до них особи, а також - пропагандисти. Зокрема, під санкціями опинилися державний секретар союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев, генеральний директор російського Фонду президентських грантів Ілля Чукалін, сестра уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у депртації українських дітей, Софія.

Остання є виконавчою директоркою некомерційної організації "Квартал Луї", яка заснована російською дитячою омбудсменкою і також потрапила під санкції. Ймовірно, до Софії, а також низки інших фізичних і юридичних осіб обмежувальні заходи застосовуються за дотичність до депортації українських дітей.

Також санкції впроваджені проти міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ, російського Федерального агентство у справах молоді, Федеральної державної бюджетної установи "Російський центр громадянського та патріотичного виховання дітей та молоді".

Активи всіх фігурантів санкційних списків в Україні будуть заблоковані, також до них застосовується низка інших обмежень економічного характеру.

Оновлені санкції щодо Азарова і Табачника

Іншим указом №758 Зеленський затвердив нові санкції щодо колишнього українського прем'єр-міністра Миколи Азарова, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, колишніх депутатів Верховної Ради Олега Царьова та Дмитра Святаша. Також оновлені санкції проти голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови самопроголошеного утворення "ЛНР" Леоніда Пасічника, депутата Державної думи РФ Дмитра Сабліна і колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Проти всіх восьми людей раніше були запроваджені безстрокові санкції, які стосувалися блокування активів, обмеження торговельних операцій, позбавлення державних нагород тощо. Тепер попередні обмеження скасовані, а оновлені санкції запроваджуються на десятирічний термін. Загалом вони ідентичні раніше запровадженим, але є окремі відмінності, зокрема тепер проти низки фігурантів, які є громадянами України діє "анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів".

Причини оновлення санкцій і впровадження строку їхньої дії в документі не вказуються.