ЄС продовжив санкції проти РФ і розширив проти Ірану

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії за вторгнення в Україну до 31 січня 2024 року, а також запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку російської війни.

Рада Європейського Союзу продовжила на шість місяців - до 31 січня 2024 року - дію обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки. Про це у четвер, 20 липня, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Ці санкції Брюссель вперше запровадив у 2014 році у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні", а в лютому 2022 року їх суттєво розширили у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 24 лютого 2022 року ЄС схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Обмеження стосуються сфер торгівлі, технологій, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також передбачають заборону на імпорт і транспортування морем сирої нафти та нафтопродуктів із Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT, а також призупинення дії ліцензій кількох підтримуваних Кремлем ЗМІ.

"Євросоюз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні Ради ЄС .

Читайте також: ЄС обговорює план виділення Україні по п'ять мільярдів євро щорічно

Новий антиіранський санкційний пакет

Крім того, Рада ЄС схвалила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Сирії та війни Росії проти України.

Нові обмежувальні заходи передбачають заборону на експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві безпілотників, а також замороження активів та обмеження на пересування територією Євросоюзу осіб, що мають відношення до програми виробництва таких дронів.

Рада ЄС внесла до санкційного списку шістьох громадян Ірану, які мають відношення до виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України, а також систем протиповітряної оборони, які використовує сирійський режим.

Читайте також: Білий дім: Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва безпілотників



