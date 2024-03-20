КНДР повідомила про подальшу роботу над гіперзвуковою зброєю

Влада КНДР повідомила про випробування твердопаливного двигуна для оснащення гіперзвукової ракети середньо-дальнього радіусу дії. Раніше Пхеньян повідомив про перші батарейні стрільби надвеликих РСЗВ.

Північна Корея провела успішні наземні випробування сопла твердопаливного ракетного двигуна, яким планується оснастити нову гіперзвукову ракету середньо-дальнього радіусу дії. Як повідомило в середу, 20 березня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), випробування відбулися напередодні на полігоні Сохе на північному заході КНДР.

Як зазначає ЦТАК, проведення випробувань дозволило "намітити графік подальшої розробки та удосконалення систем гіперзвукової ракети середньо-дальнього радіусу дії".

За проведенням тесту елементів ракетного двигуна спостерігав лідер країни Кім Чен Ин, уточнили в Пхеньяні.

КНДР вже давно експериментує з гіперзвуковим озброєнням

У січні Північна Корея повідомила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети з гіперзвуковою маневровою керованою боєголовкою.

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Південна Корея засудила тест, назвавши його явним порушенням резолюцій ООН, що забороняють Пхеньяну випробовувати балістичні ракети будь-якої дальності. Такі ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Перед цим - у 2021 й 2022 роках - Пхеньян монтував гіперзвукові маневрові блоки на ракети типу "Хвасон-12", оснащені рідиннопаливними двигунами. Попри заяви влади КНДР про успішні випробування, подальшого розвитку цей підхід не отримав.

Пуск ракети "Хвасон-12" з гіпезвукових блоком (січень 2022 року) Фото: KCNA/KNS/AFP

Перші батарейні стрільби надвеликих РСЗВ KN-25

Напередодні влада КНДР розкрила деталі ракетних пусків 18 березня. Згідно з поширеними північнокорейськими пропагандистами фото й відеоматеріалами, фактично вперше було офіційно показано батарейні стрільби надвеликих РСЗВ 600-міліметрового калібру, котрі на Заході отримали позначення KN-25. На фото й відео видно, що було випущено загалом шість таких реактивних снарядів, що за своїми характеристиками наближаються до ракет оперативно-тактичних комплексів. Раніше в Пхеньяні повідомляли лише про одиничні випробування таких систем.

Хоч у Пхеньяні традиційно заявили про успішне проведення пусків, утім, скільки саме з запущених 18 березня реактивних снарядів уразили ціль - скелястий острів в Японському морі - невідомо, адже раніше Сеул і Токіо повідомляли про фіксацію "кількох" балістичних цілей, випущених з території КНДР.

Випробування РСЗВ KN-25 (жовтень 2022 року) Фото: picture alliance/AP/Korean Central News Agency

Північнокорейська балістика проти України

Як повідомлялося, з кінця 2023 року війська РФ активно застосовують північнокорейську балістику для ударів по Україні. 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на той час в Україні було зафіксовано близько 50 випадків застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет проти України.

Уламок хвостової частини північнокорейської балістичної ракети KN-23, якою війська РФ обстрілювали Харків 2 січня 2024 року Фото: Kyodo/picture alliance

А 17 березня начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов визнав в ефірі національного телемарафону, що КНДР є основним військовим союзником Москви в агресії проти України, тож Росії буде вкрай важко воювати без постачання озброєнь з Пхеньяна.

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"Основний військовий союзник РФ зараз - Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєнь. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко. Критично важко, скажу так", - наводив слова Буданова "Укрінформ". Північна Корея - "це реальна проблема", наголошував Буданов.

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