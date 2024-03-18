Північна Корея запустила три ракети у бік Японського моря

Ракети впали за межами виключної зони Японії, повідомило агентство Kyodo з посиланням на японське міноборони. Вони пролетіли 350 кілометрів на висоті 50 метрів. За попередніми даними влади, наслідків запуску немає.

Північна Корея знову провела ракетні випробування і запустила у бік Японії три балістичні ракети, повідомило в неділю, 17 березня, агентство Kyodo з посиланням на японське міністерство оборони та берегову охорону острівної країни. За інформацією агентства, ракети впали за межами виключної зони Японії.

За попередніми даними японської влади, наслідків запуску ракет немає. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав запуски ракет Північною Кореєю неприйнятними, повідомляє агентство Reuters. Згідно з повідомленням берегової охорони, ракети були запущені з інтервалом приблизно 30 хвилин. Політ кожної з них тривав близько семи хвилин, вони пролетіли 350 кілометрів на висоті 50 метрів.

Візит Блінкена до Сеулу

Запуски ракет відбулися у той час, коли державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Сеула для участі у третьому Саміті за демократію, який пройде з 18 по 20 березня, наголошує AFP. Блінкен зранку у понеділок вже зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, а також знов зустрінеться з ним на полях заходу.

Після зустрічі з Юном Блінкен "засудив ... запуск балістичних ракет КНДР і підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Південної Кореї", сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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КНДР раніше провела кілька випробувань ракет

14 січня Північна Корея також випробувала балістичну ракету середньої дальності. За даними Японії, ракета і тоді впала за межами її виключної економічної зони у Японському морі. Токіо звинуватив Пхеньян у порушенні резолюцій ООН, яка забороняє випробування балістичних ракет.

2 лютого Північна Корея вже вчетверте з початку року здійснила запуск кількох крилатих ракет. Ракети були випущені у напрямку моря між Корейським півостровом та Китаєм. Пхеньян останнім часом неодноразово повідомляв про тестування "стратегічних" крилатих ракет для зміцнення "ядерної могутності країни". Серед інших випробовувалися і щойно розроблені крилаті ракети, які можна запускати з підводних човнів.

Нині на Корейському півострові спостерігається значне зростання напруженості. Північна Корея за останні два роки помітно збільшила масштаби ракетних випробувань і посилила риторику щодо США та Південної Кореї, які вона вважає ворожими державами. Вашингтон та Сеул також розширили військову співпрацю, зокрема військові навчання.

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США та Південна Корея провели навчання проти ядерної загрози КНДР

З 4 по 15 березня у Південній Кореї на тлі зростання напруженості з боку Пхеньяну проходили щорічні спільні зі США військові маневри. Основним елементом навчань "Щит свободи" стало відпрацювання протидії можливій ядерній загрозі з боку КНДР.

За даними оборонних відомств Сеула і Вашингтона, навчання "Щит свободи" є "багатомірною програмою для відпрацювання оборони, зокрема в кібер- та інформаційному просторі, а також у космосі, які можуть стати сферами ведення бойових дій нарівні із землею, морем та повітрям".

Південна Корея та Японія бачать для себе безпосередню загрозу в ядерній та ракетній програмах Пхеньяну, нагадує агенція dpa.