ЗМІ: країни Європи готуються до повернення дипломатів у КНДР

Німеччина, Великобританія, Швеція розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств у Пхеньяні, робота яких припинилася під час пандемії COVID-19, пише Reuters.

Німецька делегація вперше відвідує столицю Північної Кореї Пхеньян після закриття посольства під час пандемії коронавірусу. Про це в середу, 28 лютого, повідомляє агенція Reuters.

За словами речника міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини, команда німецьких дипломатів прибула в Пхеньян для технічної перевірки території дипломатичної установи. Він додав, що рішення про відновлення роботи посольства, яке закрили в березні 2020 року, досі не ухвалене.

У Великобританії теж розглядають питання повернення дипломатів у Північну Корею, яких вивезли в травні 2020-го. Як повідомив агенції речник МЗС, зараз ідуть переговори з північнокорейським керівництвом через посольство в Лондоні щодо "організації найближчого візиту британської технічно-дипломатичної групи". "Ми раді, що деякі дипломати повертаються до Пхеньяна, і вітаємо кроки КНДР щодо відновлення кордону", - сказав речник міністерства.

Спеціальний посланник Швеції на Корейському півострові Пітер Семнебі заявив, що є певний прогрес у поверненні шведських дипломатів у Пхеньян, але відмовився розкрити деталі через делікатність дискусій. "Є певний рух, і ми сподіваємося, що ми зможемо відновити наше посольство відносно скоро", - сказав він. Один дипломат, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що закриті об'єкти перед відкриттям треба буде обстежити на предмет прослуховування.

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У Північній Кореї працюють дев'ять іноземних посольств

Причиною для закриття багатьох посольств у Пхеньяні стала неможливість заміни персоналу. На тлі пандемії Covid-19 Північна Корея запровадила одні з найсуворіших у світі заходів контролю, зокрема майже повну заборону на поїздки, а також звела масштабні стіни на кордоні. Послаблювати обмеження почали лише нещодавно.

За даними південнокорейського порталу NK Pro, в Пхеньяні зараз працюють дев'ять посольств іноземних держав. Ротацію персоналу з минулого року дозволили лише Росії, Китаю, Монголії та Кубі.

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