Путін подарував Кім Чен Ину лімузин, порушивши санкції ООН

Президент Росії Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину на день народження російський лімузин, порушивши тим самим санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН щодо Пхеньяна через ядерну програму КНДР. Про це повідомило у вівторок, 20 лютого, агентство Bloomberg. Санкції Ради Безпеки забороняють, зокрема, ввозити в Північну Корею предмети розкоші, як-от люксові автомобілі.

Раніше державне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що 18 лютого Путін "презентував" Кім Чен Ину "особисту машину російського виробництва". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що йдеться про машину марки Aurus. Її модель Пєсков не уточнив, але, як пишуть російські ЗМІ, це, найімовірніше, лімузин Aurus Senat, на якому їздить сам Путін. Саме такий автомобіль президент РФ показував Кіму у вересні 2023 року, коли той перебував з візитом в Росії. Згідно з російськими джерелами, ціна Aurus Senat стартує від 41 мільйона рублів (близько 440 тисяч доларів).

Відомо, що 8 січня Кім Чен Ину виповнилося 40 років.

Постачання північнокорейської зброї в РФ

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з серпня 2023 року Пхеньян здійснив 10 поставок зброї Москві, відправивши загалом близько одного мільйона артилерійських снарядів, які використовуються у війні, розв'язаній Росією проти України. Низка експертів, посилаючись на американські супутникові знімки, стверджують, що КНДР також передала російським військовим балістичні ракети. І Москва, і Пхеньян категорично відкидають звинувачення в таких поставках.

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Раніше, у вересні 2023 року, Володимир Путін заявляв, що Росія дотримується всіх обмежень, запроваджених Радою Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Однак на початку лютого американське видання The New York Times із посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що Москва розблокувала частину північнокорейських активів у російському банку, заморожених у зв'язку із санкціями ООН.

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