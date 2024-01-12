За балістику з КНДР: США ввели нові санкції проти Росії

Під американські санкції потрапив російський ракетний полігон, де випробовують північнокорейські балістичні ракети для використання у війні проти України, та ще три суб'єкти.

США запровадили 11 січня санкції проти трьох російських юридичних та однієї фізичної особи, причетних до транспортування та випробування північнокорейських балістичних ракет для використання у війні проти України.

Під обмеження потрапили акціонерне товариство "Державна авіакомпанія "224 льотний загін", що є дочірньою структурою міністерства оборони РФ, і його генеральний директор Володимир Міхейчик.

Також санкції наклали на Владимирівський науково-дослідний комплекс перспективних озброєнь, де проводять ракетні випробування, та ракетний полігон Ашулук в Астраханській області РФ.

Обмеження передбачають блокування майна фігурантів на території США та заборону транзакцій на користь підсанкційних суб'єктів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що США уважно стежитимуть за будь-якою підтримкою, яку РФ надаватиме Північній Кореї в обмін на зброю, та використовуватимуть всі наявні інструменти для виявлення людей і компаній, причетних до обміну озброєннями між КНДР і Росією.

Раніше у Білому домі заявили, що під час масованого удару по Україні 6 січня Росія втретє використала північнокорейську балістику. Перші два випадки зафіксували 30 грудня та 2 січня.

11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що українські правоохоронці отримали перші докази використання РФ ракет з КНДР.