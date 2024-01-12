За балістику з КНДР: США ввели нові санкції проти Росії

За балістику з КНДР: США ввели нові санкції проти Росії12 січня 2024 р.
США запровадили 11 січня санкції проти трьох російських юридичних та однієї фізичної особи, причетних до транспортування та випробування північнокорейських балістичних ракет для використання у війні проти України.
Під обмеження потрапили акціонерне товариство "Державна авіакомпанія "224 льотний загін", що є дочірньою структурою міністерства оборони РФ, і його генеральний директор Володимир Міхейчик.
Також санкції наклали на Владимирівський науково-дослідний комплекс перспективних озброєнь, де проводять ракетні випробування, та ракетний полігон Ашулук в Астраханській області РФ.
Обмеження передбачають блокування майна фігурантів на території США та заборону транзакцій на користь підсанкційних суб'єктів.
Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що США уважно стежитимуть за будь-якою підтримкою, яку РФ надаватиме Північній Кореї в обмін на зброю, та використовуватимуть всі наявні інструменти для виявлення людей і компаній, причетних до обміну озброєннями між КНДР і Росією.
Раніше у Білому домі заявили, що під час масованого удару по Україні 6 січня Росія втретє використала північнокорейську балістику. Перші два випадки зафіксували 30 грудня та 2 січня.
11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що українські правоохоронці отримали перші докази використання РФ ракет з КНДР.