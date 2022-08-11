Кім Чен Ин урочисто оголосив про "перемогу над коронавірусом" у КНДР

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Північна Корея скасовує жорсткі противірусні обмеження, проголосивши перемогу над COVID-19. Сестра Кім Чен Ина звинуватила у спалаху Південну Корею.
Кім Чен Ин під час пандемії хворів на "лихоманку", але не міг прилягти, бо думав про людей, каже його сестра
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу у боротьбі з коронавірусом" у країні і наказав скасувати карантинні обмеження, запроваджені в травні. Про це у четвер, 11 серпня, повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.
На засіданні, присвяченому боротьбі з вірусом, Кім Чен Ин "урочисто проголосив перемогу в екстреній протиепідемічній кампанії", закликавши націю зберігати пильність і вживати заходів контролю в прикордонних районах через поширення у всьому світі віспи мавп та інших варіантів COVID-19.
Північна Корея 12 травня повідомила про першого в країні хворого на "лихоманку", яку закордонні експерти вважають коронавірусною інфекцією. До цього протягом усієї пандемії Пхеньян заявляв про відсутність випадків захворювання. За даними державних ЗМІ, загальна кількість хворих на "лихоманку" з кінця квітня в КНДР перевищила 4,8 мільйона людей, померли 74 пацієнти.
Виступаючи на тому ж засіданні, сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон повідомила, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії "лихоманки" в КНДР.
"Попри те, що він був тяжко хворий з високою температурою, він не міг ні на хвилину прилягти, думаючи про людей, про яких мав піклуватися в умовах протиепідемічної війни", - сказала вона.
Кім Е Чжон не стала вдаватися до подробиць стану здоров'я Кім Чен Ина, але звинуватила владу Південної Кореї у "провокуванні проникнення" COVID-19 до КНДР. За її словами, з Південної Кореї вирушають до Північної листівки та речі, через які поширюється "злоякісний вірус".
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