Кім Чен Ин урочисто оголосив про "перемогу над коронавірусом" у КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу у боротьбі з коронавірусом" у країні і наказав скасувати карантинні обмеження, запроваджені в травні. Про це у четвер, 11 серпня, повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

На засіданні, присвяченому боротьбі з вірусом, Кім Чен Ин "урочисто проголосив перемогу в екстреній протиепідемічній кампанії", закликавши націю зберігати пильність і вживати заходів контролю в прикордонних районах через поширення у всьому світі віспи мавп та інших варіантів COVID-19.

Північна Корея 12 травня повідомила про першого в країні хворого на "лихоманку", яку закордонні експерти вважають коронавірусною інфекцією. До цього протягом усієї пандемії Пхеньян заявляв про відсутність випадків захворювання. За даними державних ЗМІ, загальна кількість хворих на "лихоманку" з кінця квітня в КНДР перевищила 4,8 мільйона людей, померли 74 пацієнти.

Сестра Кім Чен Ина повідомила про його тяжку хворобу

Виступаючи на тому ж засіданні, сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон повідомила, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії "лихоманки" в КНДР.

"Попри те, що він був тяжко хворий з високою температурою, він не міг ні на хвилину прилягти, думаючи про людей, про яких мав піклуватися в умовах протиепідемічної війни", - сказала вона.

Кім Е Чжон не стала вдаватися до подробиць стану здоров'я Кім Чен Ина, але звинуватила владу Південної Кореї у "провокуванні проникнення" COVID-19 до КНДР. За її словами, з Південної Кореї вирушають до Північної листівки та речі, через які поширюється "злоякісний вірус".

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