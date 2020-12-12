 Північна Корея просить два мільйони доз вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

Північна Корея просить два мільйони доз вакцини від коронавірусу

Пхеньян, який переконує світ, що у КНДР немає коронавірусу, просить майже два мільйони доз вакцини від COVID-19, повідомляють у Глобальному альянсі вакцин та імунізації.

Пхеньянці у січні 2021 року

Пхеньянці у січні 2021 року

Північна Корея надіслала запит на отримання вакцини від коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні Глобального альянсу вакцин та імунізації (GAVI) у четвер, 4 лютого.

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Це повідомлення є першим офіційним підтвердженням того, що офіційний Пхеньян, який закрив кордони ще наприкінці січня минулого року і заявляв про відсутність коронавірусу в країні, звернувся за міжнародною допомогою для боротьби з пандемією COVID-19, зазначає агенція AFP.

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За даними GAVI, Північна Корея, населення якої складає 25,6 мільйона осіб, може отримати 1,99 мільйона доз вакцини в рамках ініціативи COVAX - глобального фонду доступу до вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, Глобальний альянс вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство низки приватних та урядових організацій задля збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних країнах. В GAVI беруть участь, зокрема, уряди розвинених країн, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світовий банк, а також Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

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