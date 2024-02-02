Північна Корея провела черговий пуск крилатих ракет

КНДР продовжила серію пусків крилатих ракет. Цього разу кілька таких засобів ураження північнокорейські військові випустили з західного узбережжя в напрямку Жовтого моря, повідомили в Сеулі.

Військові Північної Кореї провели в п'ятницю, 2 лютого, чергові пуски крилах ракет.

Згідно з даними південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), пуски кількох крилатих ракет невстановленого типу зафіксували близько 11 години ранку за місцевим часом. Ракети випустили з західного узбережжя в бік Жовтого моря, повідомила південнокорейська агенція новин Yonhap з посиланням на військових у Сеулі.

Згодом інформаційний портал newsis.com уточнив, посилаючись на дані південнокорейських військових, що ракети пролетіли близько тисячі-півтори км, що дещо менше, ніж зафіксована дальність польоту під час попередніх пусків.

Нинішні пуски стали вже четвертими починаючи з 24 січня, відколи Північна Корея запускає ракети з інтервалом у два-три дні або в східному напрямку в Японське море, або у бік Жовтого моря. У КНДР стверджують, що за цей час успішно випробували нову крилату ракету "Пульхвасаль-3-31", а також провели підводний старт випробуваної раніше крилатої ракети "Хвасаль-2".

Перша заявляється як новий вид стратегічного озброєння, хоча південнокорейські експерти, котрі проаналізували кадри пусків, вважають, що ракета мало чим відрізняється, під попередніх систем "Хвасаль-1/2". На їхню думку, заявлені характеристики ракети, можуть бути частиною пропагандистської кампанії КНДР. Попри це, такі ракети можуть бути носіями ядерної зброї.

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КНДР - союзник Росії у війні проти України

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Північна Корея та РФ значно зблизилися. Влітку 2023 року Пхеньян відвідав російський міністр оборони Сергій Шойгу, а восени - міністр закордонних справ Сергій Лавров. У вересні 2023 року в Росію прибув лідер КНДР Кім Чен Ин, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. 14 січня в Москву приїхала міністерка закордонних справ КНДР. Готується візит Путіна до Пхеньяна.

Зближення відчувається не лише на рівні візитів, зустрічей і заяв. Практично одразу після візиту Кім Чен Ина в РФ на фронті стали з'являтися артилерійські боєприпаси та реактивні снаряди до систем залпового вогню з північнокорейським маркуванням.

У листопаді 2023 року західні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Росія отримала з КНДР партію балістичних ракет, а на початку цього року в Білому дому заявили, що росіяни вперше застосували проти України північнокорейську балістику. Згодом на уламку ракети виявили північнокорейський ієрогліф і низку інших ознак, що однозначно вказують на походження цих ракет.