У КНДР анонсували візит "найближчого друга" Путіна

Дата потенційного візиту Путіна до Північної Кореї ще не визначена. У Кремлі анонсували, що він відбудеться "найближчим часом". Це стане перший візитом російського лідера до КНДР за понад 20 років.

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей у Москві президент РФ Володимир Путін висловив готовність відвідати Пхеньян. Про це повідомляють північнокорейські державні ЗМІ у неділю, 21 січня.

Як пише північнокорейська агенція KCNA, дата потенційного візиту ще не визначена, втім у МЗС КНДР заявили, що він відбудеться "найближчим часом". Агенція заявила, що уряд Північної Кореї "готовий привітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю", цитує dpa.

Це буде перший візит російського лідера до Північної Кореї за понад 20 років. Востаннє Путін відвідував Пхеньян у липні 2000 року для зустрічі з батьком Кім Чен Ина - Кім Чен Іром.

КНДР готова до подальшої співпраці з РФ

KCNA також пише, що Пхеньян погодився на подальшу стратегічну і тактичну співпрацю з Росією та посилається на заяву МЗС Росії про те, що та висловила "глибоку подяку" Північній Кореї за її "повну підтримку" в Україні.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у Москві сподіваються, що візит Путіна в КНДР відбудеться "в осяжному майбутньому". Він наголосив, що КНДР - найближчий сусід і партнер Росії, з яким Москва має намір і далі розвивати відносини в усіх сферах.

У вересні 2023 року лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав Росію на особистому потязі у супроводі високопоставлених представників військової промисловості, дипломатів та воєначальників. Він зустрівся з Путіним на космодромі "Восточный" у Амурській області РФ для обговорення військово-технічної співпраці.

На початку січня у США заявляли, що Росія придбала балістичні ракети у Північної Кореї і вже використала їх проти України. Хоча резолюції Ради Безпеки ООН, схвалені за підтримки РФ, забороняють країнам торгувати зброєю або іншим військовим обладнанням з Північною Кореєю.

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