КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети

У Пхеньяні оголосили про нове просування в розробці гіперзвукової зброї. За повідомленням влади КНДР, успішно випробувано ракету середньої дальності з гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

Північна Корея повідомила про нове просування в розробці ракет середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. "У неділю Головне управління ракетобудування КНДР провело випробувальний запуск твердопаливної балістичної ракети середньо-далекого радіусу дії з гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою. Запуск проведено успішно", - повідомили північнокорейські ЗМІ в понеділок, 15 січня.

У повідомленні наголошується, що метою випробувального запуску було підтвердження характеристик "польоту гіперзвукової маневреної керованої боєголовки середньо-далекого радіусу дії та надійності нових багатоступеневих надпотужних твердопаливних реактивних двигунів".

Порушення резолюцій ООН

Ракетні випробування в КНДР були зафіксовані в Південній Кореї та Японії. За даними північнокорейських військових, ракета імовірно середньої дальності пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі. Південна Корея засудила тест, назвавши його явним порушенням резолюцій ООН, які забороняють Пхеньяну випробовувати балістичні ракети будь-якої дальності. Такі ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

У повідомленні південнокорейського інформагентства "Ренхап" наголошується, що проведений Пхеньяном новий ракетний тест - перший з 18 грудня, коли КНДР випробувала твердопаливну міжконтинентальну ракету "Хвасон-18", розроблену для можливості ураження континентальної частини США.

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