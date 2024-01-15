КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети

КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети15 січня 2024 р.
Північна Корея повідомила про нове просування в розробці ракет середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. "У неділю Головне управління ракетобудування КНДР провело випробувальний запуск твердопаливної балістичної ракети середньо-далекого радіусу дії з гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою. Запуск проведено успішно", - повідомили північнокорейські ЗМІ в понеділок, 15 січня.
У повідомленні наголошується, що метою випробувального запуску було підтвердження характеристик "польоту гіперзвукової маневреної керованої боєголовки середньо-далекого радіусу дії та надійності нових багатоступеневих надпотужних твердопаливних реактивних двигунів".
Порушення резолюцій ООН
Ракетні випробування в КНДР були зафіксовані в Південній Кореї та Японії. За даними північнокорейських військових, ракета імовірно середньої дальності пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі. Південна Корея засудила тест, назвавши його явним порушенням резолюцій ООН, які забороняють Пхеньяну випробовувати балістичні ракети будь-якої дальності. Такі ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками.
У повідомленні південнокорейського інформагентства "Ренхап" наголошується, що проведений Пхеньяном новий ракетний тест - перший з 18 грудня, коли КНДР випробувала твердопаливну міжконтинентальну ракету "Хвасон-18", розроблену для можливості ураження континентальної частини США.
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