КНДР пояснила запуск балістичної ракети "ворожими діями" США

Північна Кореяпідтвердила, що напередодні, 18 грудня, провела випробування твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" (Hwasong-18). В КНДР заявили, що цей запуск став відповіддю на "ворожі дії" США та Республіки Корея, йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA).

Пхеньян висловив невдоволення засіданням консультативної групи з ядерного планування цих двох країн, що відбулося у Вашингтоні, розширенням військових навчань у регіоні, а також перекиданням американських ядерних засобів у район Корейського півострова.

Запуск було здійснено з майданчика на схід від Пхеньяну. Ракета провела у повітрі близько 73 хвилин, дальність польоту становила 1002,3 кілометра, повідомила північнокорейська сторона. За випробуваннями спостерігав очільник КНДР Кім Чен Ин, зазначила KCNA. Пхеньян стверджує, що навчання не вплинули на безпеку сусідніх держав.

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Тим часом США, Південна Корея та Японія ввели в дію систему виявлення та оцінки запущених північнокорейських ракет, що дозволяє в режимі реального часу обмінюватись даними, заявило міністерство оборони Південної Кореї. Три країни створили цю систему з метою забезпечення безпеки своїх громадян, пояснило відомство. Її запуск свідчить про нову еру тристоронньої співпраці, наголосив Сеул.

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Два ракетні пуски КНДР за 12 годин

Увечері 17 грудня КНДР здійснила запуск балістичної ракети малої дальності. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 570 км і впала в море.

Менш ніж за 12 годин Сеул і Токіо повідомили про новий запуск північнокорейської ракети. За даними японської берегової охорони, ця ракета за годину після запуску впала в море на захід від острова Хоккайдо. Токіо направив протест дипломатичними каналами в Пекіні, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наказав зміцнювати засоби стримування, а США засудили дії Північної Кореї.