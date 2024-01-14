КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії

Випущена збройними силами КНДР балістична ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала у море за межами виняткової економічної зони Японії, кажуть у Сеулі та Токіо.

Північна Корея вперше в 2024 році запустила балістичну ракету. Запуск ракети балістичною траєкторією зафіксували в неділю, 14 січня, військові Японії й Південної Кореї. За даними японської берегової охорони й міністерства оборони країни, реактивний снаряд був випущений зі східного узбережжя і впав у море за межами виключної економічної зони Японії. Міноборони в Токіо збирає всю необхідну інформацію про випущену ракету, йшлося в повідомленні.

Сеул: Реактивний снаряд пролетів близько тисячі кілометрів

Водночас Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував, найімовірніше, запуск балістичної ракети середньої дальності зі столичного регіону Північної Кореї в неділю вдень. У заяві сказано, що ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у водах між Корейським півостровом і Японією. Південнокорейські військові назвали цей запуск провокацією, що становить серйозну загрозу мирові на Корейському півострові.

Наприкінці 2023 року в Пхеньяні повідомляли про успішні випробування нових твердопаливних двигунів для ракет середньої дальності.

Поширене держЗМІ КНДР фото випробування нових твердопаливних двигунів для ракет середньої дальності (листопад 2023 року) Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

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Водночас низка експертів вважають, що Північна Корея може активізувати свої провокаційні ракетні випробування, щоб вплинути на результати парламентських виборів у Південній Кореї у квітні, а також президентських виборів у США в листопаді цього року, пише інформагенція Associated Press (AP).

В останні тижні напруженість на Корейському півострові посилилася. На початку січня КНДР випустила в бік Південнокорейських островів понад 200 снарядів. У відповідь на це Збройні сили Південної Кореї провели навчання з бойовою стрільбою.

Північнокорейська балістика - тепер загроза й для України

Нагадаємо, 11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що слідчі мають "перші докази" того, що одна з ракет, випущених Росією 2 січня цього року по центру Харкова ймовірно вироблена у КНДР. Так само за повідомленням Офісу генпрокурора, правоохоронці вивчатимуть і надалі інші фрагменти боєприпасів, що їх РФ використовувала для останніх атак по Харківщині й Одещині, щоб з'ясувати їхнє походження.

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Передніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповідав журналістам, що "підозріла" ракета, виявлена після атаки 2 січня, не схожа на російські, адже вона є трохи більшою за російську систему "Іскандер", а також відрізняється обмоткою дротів, відсутністю захисту від РЕБ та керуванням.

"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети - вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", - пояснював представник прокуратури.

Першим про застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет повідомив Вашингтон, а потім констатував повторне застосування цих ракет.