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КонфліктиПівнічна Корея

КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії

Валерій Сааков
14 січня 2024 р.

Випущена збройними силами КНДР балістична ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала у море за межами виняткової економічної зони Японії, кажуть у Сеулі та Токіо.

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Національна система раннього оповіщення про ракетну небезпеку в Японії
Жителям Японії про запуски балістичних ракет з КНДР повідомляє Національна система раннього оповіщенняФото: Shuji Kajiyama/AP/dpa/picture alliance

Північна Корея вперше в 2024 році запустила балістичну ракету. Запуск ракети балістичною траєкторією зафіксували в неділю, 14 січня, військові Японії й Південної Кореї. За даними японської берегової охорони й міністерства оборони країни, реактивний снаряд був випущений зі східного узбережжя і впав у море за межами виключної економічної зони Японії. Міноборони в Токіо збирає всю необхідну інформацію про випущену ракету, йшлося в повідомленні.

Сеул: Реактивний снаряд пролетів близько тисячі кілометрів

Водночас Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував, найімовірніше, запуск балістичної ракети середньої дальності зі столичного регіону Північної Кореї в неділю вдень. У заяві сказано, що ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у водах між Корейським півостровом і Японією. Південнокорейські військові назвали цей запуск провокацією, що становить серйозну загрозу мирові на Корейському півострові.

Наприкінці 2023 року в Пхеньяні повідомляли про успішні випробування нових твердопаливних двигунів для ракет середньої дальності.

Випробування нових твердопаливних двигунів для ракет середньої дальності
Поширене держЗМІ КНДР фото випробування нових твердопаливних двигунів для ракет середньої дальності (листопад 2023 року)Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

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Водночас низка експертів вважають, що Північна Корея може активізувати свої провокаційні ракетні випробування, щоб вплинути на результати парламентських виборів у Південній Кореї у квітні, а також президентських виборів у США в листопаді цього року, пише інформагенція Associated Press (AP).

В останні тижні напруженість на Корейському півострові посилилася. На початку січня КНДР випустила в бік Південнокорейських островів понад 200 снарядів. У відповідь на це Збройні сили Південної Кореї провели навчання з бойовою стрільбою.

Північнокорейська балістика - тепер загроза й для України

Нагадаємо, 11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що слідчі мають "перші докази" того, що одна з ракет, випущених Росією 2 січня цього року по центру Харкова ймовірно вироблена у КНДР. Так само за повідомленням Офісу генпрокурора, правоохоронці вивчатимуть і надалі інші фрагменти боєприпасів, що їх РФ використовувала для останніх атак по Харківщині й Одещині, щоб з'ясувати їхнє походження.

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Передніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповідав журналістам, що "підозріла" ракета, виявлена після атаки 2 січня, не схожа на російські, адже вона є трохи більшою за російську систему "Іскандер", а також відрізняється обмоткою дротів, відсутністю захисту від РЕБ та керуванням.

"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети - вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", - пояснював представник прокуратури.

Першим про застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет повідомив Вашингтон, а потім констатував повторне застосування цих ракет.

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