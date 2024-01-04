Білий дім: РФ вдарила по Україні балістичною ракетою з КНДР

У Білому домі заявили, що останніми днями війська РФ запустили принаймні одну з балістичних ракет КНДР по Україні, але вона, здається, впала у відкритому полі.

Північна Корея (КНДР) нещодавно надала Росії балістичні ракети разом з пусковими установками, і деякі з них РФ вже використала для ударів по Україні. Як передає Reuters, про це у четвер, 4 січня, з посиланням на щойно розсекречені дані розвідки повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет", - сказав Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати обговорюватимуть це питання на засіданні Ради безпеки ООН. Кірбі назвав постачання зброї Північною Кореєю Росії "значною та тривожною ескалацією" і заявив, що США запровадять додаткові санкції щодо тих, хто сприяє таким угодам із постачання зброї.

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Останніми днями, за його словами, "російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні", додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі.

Кірбі також зазначив, що Іран не постачав Росії балістичні ракети малої дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи у Тегерана.

Нагадаємо, що на початку листопада 2023 року південнокорейські військові заявили, що Північна Корея, найімовірніше, поставила кілька типів ракет до Росії для подальшого застосування у війні проти України, на додачу до боєприпасів і снарядів, про які повідомлялося раніше.

Під час обстрілу вночі 29 грудня РФ застосувала проти України 122 ракети різних типів та 36 дронів. Українській ППО вдалося збити 114 цілей - 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під час масованого обстрілу Києва 2 січня армія РФ використала балістичні ракети "Кинджал". Під час цього удару Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) збили 10 із 10 "кинджалів" за допомогою зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.