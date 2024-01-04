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Білий дім: РФ вдарила по Україні балістичною ракетою з КНДР

Дмитро Шварц
4 січня 2024 р.

У Білому домі заявили, що останніми днями війська РФ запустили принаймні одну з балістичних ракет КНДР по Україні, але вона, здається, впала у відкритому полі.

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Пуск північнокорейських ОТРК
Пуск ракет у КНДР, березень 2023 року (ілюстративне фото)Фото: KCNA via Reuters

Північна Корея (КНДР) нещодавно надала Росії балістичні ракети разом з пусковими установками, і деякі з них РФ вже використала для ударів по Україні. Як передає Reuters, про це у четвер, 4 січня, з посиланням на щойно розсекречені дані розвідки повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет", - сказав Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати обговорюватимуть це питання на засіданні Ради безпеки ООН. Кірбі назвав постачання зброї Північною Кореєю Росії "значною та тривожною ескалацією" і заявив, що США запровадять додаткові санкції щодо тих, хто сприяє таким угодам із постачання зброї.

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Останніми днями, за його словами, "російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні", додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі.

Кірбі також зазначив, що Іран не постачав Росії балістичні ракети малої дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи у Тегерана.

Нагадаємо, що на початку листопада 2023 року південнокорейські військові заявили, що Північна Корея, найімовірніше, поставила кілька типів ракет до Росії для подальшого застосування у війні проти України, на додачу до боєприпасів і снарядів, про які повідомлялося раніше. 

Під час обстрілу вночі 29 грудня РФ застосувала проти України 122 ракети різних типів та 36 дронів. Українській ППО вдалося збити 114 цілей -  27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. 

Під час масованого обстрілу Києва 2 січня армія РФ використала балістичні ракети "Кинджал". Під час цього удару Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) збили 10 із 10 "кинджалів" за допомогою зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. 

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?