Синєгубов: РФ атакувала Харківщину не своїми ракетами

За словами голови Харківської ОВА, на російських ракетах стерте маркування, але зрозуміло, що вони іноземні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав, що Росія застосовує балістику з Північної Кореї.

Наприкінці грудня та на початку січня російські війська обстрілювали Харківщину ракетами не свого виробництва, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу в п'ятницю, 5 січня.

За його словами, країна-виробник цих ракет ще не встановлена. "Проводимо всі необхідні дослідження. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет, однак те, що ми можемо побачити: країна-виробник - це не Російська Федерація", - цитує Синєгубова "Суспільне".

Подоляк: Росія застосовує північнокорейські ракети

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у п'ятницю в Telegram, що Росія вперше завдала ударів ракетами, отриманими з Північної Кореї.

"Московський режим більше не приховує своїх намірів, не намагається видати масштабну загарбницьку війну за міфічну "денацифікацію". Тепер він б'є по українцях ракетами, отриманими з держави, де громадян морять у концтаборах: за незареєстроване радіо, розмову з туристом, за перегляд серіалів", - зауважив Подоляк.

За його словами, "ще ніколи в історії класична "Вісь зла" не мала вигляду настільки очевидного, карикатурно злочинного: Росія - Іран - Північна Корея". "Режим РФ, який мастить одяг опозиціонерів отрутою, об'єднався з деспотією КНДР, де неугодних чиновників розстрілюють з зеніток, і фанатиками Ірану, які вішають людей за інакшу сексуальну орієнтацію", - написав Подоляк.

ЗСУ поки не підтверджують удари РФ ракетами з КНДР

4 січня США заявили, що Північна Корея нещодавно передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. За даними американців, 30 грудня РФ вперше використала проти України щонайменше одну північнокорейську ракету, а під час масованого удару 2 січня запустила ще кілька.

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат 5 січня заявив, що поки не має таких даних. За його словами, після заяви США фахівці вивчатимуть уламки, після чого вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Перевірка може зайняти декілька днів.

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