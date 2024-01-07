Харків обстріляли "дуже схожою" на ракету з КНДР - слідчі

Виявлені після обстрілу Харкова уламки ракети містять вказівки на можливе північнокорейське походження, кажуть слідчі. Впадає в око й відмінність написів на деталях, порівняно з російськими системами.

Виявлені уламки однієї з ракет, якою війська РФ обстріляли місто Харків 2 січня, дають підстави стверджувати, що це не російська ракета, а походить, імовірно, з Північної Кореї. Про схожість елементів ракети, яку росіяни запустили по українському місту з північнокорейськими зразками розповів у суботу, 6 січня, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко журналістам "Укрінформу" .

"Ця ракета є трохи більшою, ніж "Іскандер", буквально на 10 мм в діаметрі. Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети", - розповів Чубенко.

"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети - вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", - додав він.

Спроби затерти маркування на ракеті й відмінності з написами на деталях

Примітно, що ракету, за якою вдалося зробити попередні висновки, не розірвало, тож після вибуху від неї залишилися досить великі уламки. Ці уламки вказали й ще на деякі цікаві аспекти, зокрема, спроби затерти номери на певних деталях, що свідчить про бажання приховати інформацію про походження самої ракети, додав Чубенко.

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Крім того, за внутрішнім обладнанням видно, що надписи всередині зроблені врізнобій і не так системно й ретельно, як в виявлених дотепер російських зразках.

"Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, надписи дуже охайні, все зроблено дуже ретельно, подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних - хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні", - пояснив Чубенко.

Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.

Не виключена співпраця слідчих з міжнародними партнерами

5 січня в ефірі "Суспільне. Спротив" Чубенко розповідав: "Виявили, що деякі порядкові номери, абревіатури та позначки за допомогою приладів звідти видалили. Можливо, за допомогою болгарки чи інших інструментів. Ймовірно, що хтось хотів приховати сліди саме країни-виробника ракети. Можливо, це ракети, які Росії надала Північна Корея, оскільки у них тісна взаємодія і щодо озброєння, і щодо технологій. Можливо, це результат їхньої співпраці", - розповів тоді Дмитро Чубенко.

Тоді ж речник прокуратури не виключив співпрацю слідства з іноземними партнерами, щоб встановити точне походження застосованих проти українського міста-мільйонника ракет.

У ПС ЗСУ чекають на результати експертизи

Не виключено, що війська РФ могли випустити кілька північнокорейських ракет і під час нічної атаки на Київ 2 січня 2023 року. Водночас днями речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав нещодавно журналістам, що ПС ЗСУ не мають "жодної інформації" про використання північнокорейських ракет. "Після експертного розслідування "ми зможемо сказати, чи це правда, чи ні", - сказав Ігнат.

ISW припускає, що РФ просто змушена купувати балістичні ракети деінде

Тим часом фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в одному зі своїх нещодавніх щоденних оглядів, що Росія, ймовірно, активно шукає балістичні ракети в інших країнах. Зокрема, автори звіту вважають, що для ударів по українських містах ближче до лінії фронту РФ регулярно використовує балістичні ракети малої дальності, оскільки такі ракети силам ППО набагато складніше перехопити.

“Російська оборонно-промислова база, ймовірно, не може виробляти балістичні ракети у масштабах, необхідних для постійної ударної кампанії в Україні, пов'язаної з регулярним витрачанні великої кількості балістичних ракет. Росії, ймовірно, доведеться постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо вона хоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні", - виснували експерти ISW.

Міністр оборони Великобританії: "Світ примусив Путіна принижуватися"

Тим часом міністр оборони Великобританії Грант Шаппс переконаний, що торгівля з тоталітарною Північною Кореєю є принизливою для Кремля. "Світ відвернувся від Росії і примусив Путіна принижуватися - йти з шапкою в руках на поклон до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення (в Україну. - Ред.)", - написав Шаппс в соцмережі X 5 січня.

Крім того, в Лондоні засудили застосування РФ ракет з КНДР у війні проти України.

Про передачу РФ балістичних ракет з КНДР повідомляли ще торік

Нагадаємо, у листопаді 2023 року інформагенція Associated Presss (AP) повідомила про передачу Північною Кореєю російській стороні неназваної кількості балістичних ракет малого радіусу дії.

Днями в американському виданні Washington Post повідомили з посиланням на свої джерела, що Росія почала запускати отримані з КНДР балістичні ракети по Україні.

Згодом цю інформацію підтвердив і координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі й додав, що запуски цих ракет фіксувались 30 грудня та 2 січня. За даними Кірбі, 30 грудня щонайменше одна балістична ракета, надана Північною Кореєю, була запущена Росією в бік Запоріжжя. Однак вона не долетіла до цілі й впала у відкритому полі в Запорізькій області.