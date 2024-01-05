Україна поки не має даних про удари РФ ракетами з КНДР

Речник Повітряних сил ЗСУ поки не може підтвердити чи спростувати заяву США про застосування Росією проти України північнокорейської балістики. Встановлення типу ракет, якими атакували росіяни, може зайняти кілька днів.

Україна поки що не має даних про те, що російські війська вже застосували отримані з Північної Кореї балістичні ракети, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у п'ятницю, 5 січня.

За його словами, підтвердження даних щодо типу озброєння, застосованого РФ під час атаки, може зайняти декілька днів. "Ракета летить - це точка на радарах, тоді падає, розривається на маленькі шматочки, розлітається, і спробуй там встановити, чим вони вдарили. Точно, що балістика, а яка балістика, чия ракета - треба розбиратись. Поки що у нас даних немає, що використані такі ракети", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що після заяви США про застосування Росією північнокорейських ракет проти України фахівці вивчатимуть уламки, після чого вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає.

При цьому Ігнат наголосив, що зважаючи на інтенсивність бойових дій та використання Росією боєприпасів, стрілецької зброї, мін "дружніх для неї країн", як Північна Корея чи Іран, питання достатнього постачання Україні снарядів, насамперед до зенітно-ракетних систем, "дуже гостро стоїть".

Водночас, на його думку, північнокорейські чи іранські ракети не особливо відрізнятимуться від озброєння, яке вже є у РФ. "Беремо ту ж Північну Корею - багато там чого радянського, багато технологій передав ще Радянський Союз. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але думаю, що не надто", - сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 4 січня США заявили, що Північна Корея нещодавно передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. За даними американців, 30 грудня РФ вперше використала проти України щонайменше одну з цих ракет, а під час масованого удару 2 січня запустила ще кілька.

Використання Росією північнокорейських ракет проти України обговорять 10 січня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.