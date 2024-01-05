Британія засудила удари Росії по Україні ракетами з КНДР

Великобританія закликала КНДР припинити постачання зброї РФ і пообіцяла докласти зусиль, щоб гарантувати, що ця країна заплатить високу ціну за підтримку агресії проти України.

Великобританія рішуче засуджує рішення Росії використати балістичні ракети з Північної Кореї під час недавніх атак на Україну та закликає КНДР припинити постачання зброї РФ. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великобританії, опублікованій у п'ятницю, 5 січня.

"Росія звертається до Північної Кореї по її зброю, переслідуючи свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це є симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю. Крім того, ця діяльність є порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член", - йдеться у заяві.

Також у британському МЗС вказали на те, що будь-яка підтримка програм КНДР щодо озброєнь ризикує істотно підірвати давнє зобов’язання ООН щодо безпеки та ще більше дестабілізувати регіон.

"Північна Корея є об'єктом жорсткого санкційного режиму, і ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами, щоб гарантувати, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 4 січня Сполучені Штати заявили, що Північна Корея нещодавно передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. За даними американців, 30 грудня росіяни вперше використали проти України щонайменше одну з цих ракет, а під час масованого удару 2 січня запустили ще кілька.

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Реакція України

Водночас час речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат заявив, що Україна поки що не має даних про те, що війська РФ вже застосували отримані з Північної Кореї балістичні ракети. За його словами, підтвердження даних щодо типу озброєння, застосованого РФ під час атаки, може зайняти декілька днів.

Ігнат зазначив, що після заяви США про застосування Росією північнокорейських ракет проти України фахівці вивчатимуть уламки, після чого вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Водночас, на його думку, північнокорейські чи іранські ракети не особливо відрізнятимуться від озброєння, яке вже є у РФ.

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Однак радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація вперше завдала удару по території України ракетами, отриманими від Північної Кореї. На його думку, використання Росією балістичних ракет з КНДР свідчить про остаточне формування нової "Осі зла" у складі РФ, Ірану та Північної Кореї.

"Залишається відкритим питання: чи вдасться силам добра, проукраїнській коаліції, створити найсильніший альянс, який покладе кінець "Осі зла" XXI століття?", - написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, що використання Росією північнокорейських ракет проти України обговорять 10 січня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.