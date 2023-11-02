КНДР дала РФ кілька типів ракет для війни з Україною - ЗМІ

Є висока ймовірність того, що Москва могла отримати від Пхеньяна кілька типів ракет для подальшого застосування в війні проти України, пише AP з посиланням на південнокорейських військових.

Північна Корея, найімовірніше, поставила кілька типів ракет до Росії для подальшого застосування в її агресивній війні проти України, на додачу до боєприпасів і снарядів, про які повідомлялося раніше. Про це в четвер, 2 листопада, заявили в Сеулі південнокорейські військові під час брифінгу для місцевих журналістів, пише інформагентство Associated Press (AP), що отримало зміст брифінгу.

Під час заходу для преси в Сеулі, південнокорейські військові заявили, що Північну Корею підозрюють у відправленні до Росії невстановленої кількості балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і переносних зенітних ракет комплексів (ПЗРК), а також автоматів, пускових для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), мінометів і снарядів.

У Сеулі казали про мільйон снарядів від КНДР для РФ

Напередодні представники південнокорейської розвідки повідомили депутатам парламенту країни, що РФ отримала від КНДР більш ніж мільйон одиниць артилерійських снарядів, постачання яких розпочалося кілька місяців тому й триває досі.

Перед цим про передачу Пхеньяном боєприпасів для військ РФ заявляли в Вашингтоні, наводячи як доказ знімки, отримані супутниковою розвідкою.

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Тоді ж південнокорейські розвідники розповіли законодавцям у Сеулі, що на додачу до озброєнь Пхеньян також відправив до Росії радників з застосування боєприпасів. Загалом, переданого КНДР обсягу боєприпасів має вистачити військам РФ приблизно на два місяці війни, підрахували південнокорейські розвідники.

ВПК КНДР працює на повну потужність для задоволення потреб РФ

Розвідка в Сеулі вказувала й на те, що нині північнокорейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність, щоб задовольнити попит з боку РФ. Крім того, влада КНДР мобілізує населення для збільшення виробництва амуніції й озброєнь.

Нині КНДР має одні з найбільших у світі запасів артилерійських снарядів і ракет, що сумісні з радянськими та російськими артсистемами, які Росія застосовує у своїй агресивній війні проти України.

Крім того, на продажі боєприпасів РФ північнокорейське керівництво може заробити сотні мільйонів, а то й мільярди доларів, яких ослаблена санкціями економіка КНДР украй потребує, повідомляло агентство Bloomberg.

Нещодавно оглядачі німецького видання Bild повідомили в одному зі своїх відеосюжетів про ймовірне перевезення північнокорейських артустановок російською залізницею.

Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення відносин. Цьогоріч Пхеньян уже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у Росії побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.