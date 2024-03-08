У Києві з посланцем КНР обговорили "формулу миру"

В Офісі президента України відбулася зустріч з китайською делегацією на чолі з Лі Хуеєм. Сторони говорили про ситуацію на фронті, "формулу миру" та воєнні злочини РФ.

У Києві відбулася зустріч китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду країни з питань Євразії Лі Хуеєм та чиновниками Офісу президента (ОП) та уряду України. Сторони обговорили ситуацію з безпекою в Україні, ситуацію на полі бою, українську "формулу миру" та участь Китаю у її досягненні. Про це ввечері четверга, 7 березня, повідомили сайті ОП.

Лі Хуей вже вдруге відвідує Україну під час повномасштабної війни Росії. До цього він також був із численними візитами до Росії та країн Євросоюзу. У квітні 2023 року його призначили головою делегації Китаю щодо врегулювання війни РФ проти України.

"Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин", - зазначив глава ОП Андрій Єрмак. За його словами, вкрай важливо, аби Пекін почув "про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст".

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Окрім ситуації на фронті, сторони обговорили функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей. Також китайській делегації показали зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР, дронів іранського виробництва типу Shahed та інше озброєння, котре було передано Росії та застосовуються нею для атак по території України.

Загрози окупації ЗАЕС

Водночас заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла делегації КНР про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, зокрема на окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі. Вона окремо вказала на загрози, які становлять окупація АЕС: брак кваліфікованого персоналу та необхідність заміни палива найближчим часом, повідомили в ОП.

"Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави", - розповіли в ОП.

До Києва Лі Хуей відвідував Брюссель, низку столиць Європи та Москву, де наголошував, що переговори є єдиним способом припинити війну.

Позиція Пекіна щодо війни РФ проти України

У 2023 році Лі вже приїздив у Київ, Москву та низку європейських столиць, після чого заявив, що на його думку, ні Україна, ні Росія не зачинили "міцно" двері для переговорів.

Китай утримується від критики Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Він не закликає РФ вивести війська з України, але вказує на необхідність поваги до суверенітету всіх країн. Минулого року Пекін презентував свої пропозиції щодо "політичного врегулювання", які, на думку Заходу, можуть дозволити Росії зберегти значну частину окупованої території України.

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