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Хуей в Росії: Переговори є єдиним способом припинити війну

Дмитро Шварц
3 березня 2024 р.

Спецпредставник Китаю з питань України Лі Хуей провів переговори в Москві. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Україну, Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

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Спецпредставник Китаю Лі Хуей у Москві, травень 2023
Спецпредставник Китаю з питань України Лі ХуейФото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS

Переговори є єдиним способом припинити війну Росії в Україні, про що у неділю, 3 березня, заявило міністерство закордонних справ Китаю. Заява оголошена після проведених напередодні спецпредставником Китаю з питань України Лі Хуеєм переговорів з російськими дипломатами у Москві.

Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - ідеться у заяві китайського МЗС.

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"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи, - йдеться в заяві російського МЗС, розміщеній на сайті. - Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки".

Візит до Москви є першим етапом європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Україну, Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію. Поїздка Лі стала другою з травня минулого року.

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