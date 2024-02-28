Лі Хуей знову їде в Київ і Москву "для врегулювання кризи"

Голова Китаю Сі Цзіньпін знову відправляє свого спецпредставника в Україну та Росію для переговорів "з пошуку політичного врегулювання української кризи".

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей здійснить у березні візити в Україну, Росію та низку країн Європейського Союзу "для сприяння політичному врегулюванню кризи в Україні", повідомила в середу, 28 лютого, речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін.

За її словами, Лі Хуей розпочне "другий раунд дипломатичних переговорів" з 2 березня. Крім України та РФ, він прибуде до Франції, Німеччини, Польщі та штаб-квартири ЄС у Брюсселі.

"Найневідкладніше зараз - це відновити мир. Ми ніколи не відмовлялися від наших зусиль сприяти миру і ніколи не припиняли наших зусиль сприяти переговорам", - зазначила речниця МЗС.

У 2023 році Лі вже приїздив у Київ, Москву та низку європейських столиць, після чого заявив, що на його думку, ні Україна, ні Росія не зачинили "міцно" двері для переговорів.

Китай утримується від критики Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Він не закликає РФ вивести війська з України, але вказує на необхідність поваги до суверенітету всіх країн. Минулого року Пекін презентував свої пропозиції щодо "політичного врегулювання", які, на думку Заходу, можуть дозволити Росії зберегти значну частину окупованої території України.

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