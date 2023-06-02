Лі Хуей: Україна і Росія не зачинили двері для переговорів
Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив у п'ятницю на брифінгу, що, на його думку, ні Україна, ні Росія не зачинили "міцно" двері для переговорів, попри на труднощі, з якими вони зараз стикаються, цитує агенція Reuters.
Лі сказав, що російська сторона високо оцінила бажання і зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню конфлікту.
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У травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем і Москвою у спробі знайти спільну мову для остаточного політичного врегулювання війни в Україні.
"Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і гарантування безпеки ядерних об'єктів.
"Якщо це сприятиме пом'якшенню ситуації, Китай готовий зробити все, що завгодно", - сказав він.
Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. У 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".
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Відправити його в турне Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни Росії проти України телефонної розмови з Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня.
Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.