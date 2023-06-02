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Лі Хуей: Україна і Росія не зачинили двері для переговорів

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Спецпредставник Китаю заявив, що його країна готова зробити "все, що завгодно", щоб пом'якшити ситуацію між Росією і Україною, оскільки "ризик ескалації все ще високий".

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Лі Хуей
Лі Хуей Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS

Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив у п'ятницю на брифінгу, що, на його думку, ні Україна, ні Росія не зачинили "міцно" двері для переговорів, попри на труднощі, з якими вони зараз стикаються, цитує агенція Reuters.

Лі сказав, що російська сторона високо оцінила бажання і зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

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У травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем і Москвою у спробі знайти спільну мову для остаточного політичного врегулювання війни в Україні.

"Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і  гарантування безпеки ядерних об'єктів.

"Якщо це сприятиме пом'якшенню ситуації, Китай готовий зробити все, що завгодно", - сказав він.

Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. У 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".

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Відправити його в турне Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни Росії проти України телефонної розмови з Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня. 

Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.

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