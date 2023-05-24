Китай готовий "міцно" підтримувати "ключові інтереси" з РФ

Пекін наголосив на важливості підтримки "ключових інтересів" з Москвою, хоч і не конкретизує, про що саме йдеться. Водночас Сі Цзіньпін закликав до посилення двосторонньої економічної співпраці.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, що Китай готовий надати "міцну" підтримку "ключовим інтересам" двох країн. Таку заяву Сі зробив у середу, 24 травня, у Пекіні, де він приймав російського прем’єра, передає китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

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За даними "Сіньхуа", Сі Цзіньпін зустрівся з Мішустіним у Пекіні з метою двосторонніх переговорів, але жодних подробиць про "ключові інтереси", про які говорив китайський лідер, не наводиться, пише dpa.

Попри санкції Заходу Пекін хоче посилення економічної співпраці з Москвою

Водночас, за словами Сі, обидві держави повинні також посилити співпрацю на міжнародних форумах, таких як Організація Об'єднаних Націй. Під час дводенного візиту Мішустіна до Китаю китайський лідер закликав до посилення економічної співпраці між Москвою і Пекіном, зокрема в економіці, торгівлі та інвестиціях.

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Напередодні у Шанхаї Мішустін заявив, що Росія сподівається продавати більше сільськогосподарської продукції до Китаю. Також російське пропагандистське видання "ТАРС" повідомило, що 24 травня російський прем'єр-міністр зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем. Згідно з повідомленням, Мішустін висловив сподівання, що цього року двостороння торгівля перевищить еквівалент у 200 мільярдів доларів США "з випередженням графіка".

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Крім того, російський посадовець вважає, що ознакою тісної співпраці з Піднебесною є те, що 70 відсотків взаємних транзакцій вже проводяться в нацвалютах обох країн, а не в доларах.

Альтернатива Заходу

Торгівля з Китаєм важлива для Росії, оскільки західні країни запровадили всеосяжні санкції проти РФ після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Хоч раніше Китай заявляв, що він прагне мирних переговорів у конфлікті між Росією та Україною, однак загалом Пекін підтримує президента Росії Володимира Путіна, що викликає міжнародну критику на його адресу.

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Так само, попри заклики Заходу до Пекіна обмежити торгівлю з РФ, протягом 2022 року Китай перетворився на найважливішого зовнішньоторговельного партнера Росії. Загалом торік загальний обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ досяг 190 мільярдів доларів США в еквіваленті, нагадує AFP. Росія нині є найважливішим постачальником енергоресурсів до КНР, насамперед нафти, газу й вугілля.

Разом з Мішустіним до КНР прибула ціла делегація російських урядовців і посадовців, у тому числі віцепрем'єр-міністр Олександр Новак, який відповідає за енергетичну політику. Напередодні в Шанхаї Новак анонсував зростання цьогорічних поставок енергоносіїв з РФ до КНР на 40 відсотків, пише AFP.