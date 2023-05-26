ФРН закликає Китай тиснути на Росію задля припинення війни

Відповідну вимогу озвучив під час зустрічі у Берліні зі спецпосланником Китаю Лі Хуеєм представник МЗС Німеччини. Між тим Лі Хуей прибув до Москви, а WSJ дізналася, що пропонує Європі Лі.

Уряд Німеччини вкотре закликає Китай сприяти ухваленню Росією рішення про завершененя війни в Україні. Про це заявив держсекретар у міністерстві закордонних справ ФРН Андреас Міхаеліс (Andreas Michaelis) під час зустрічі зі спецпосланником Китаю з питань України Лі Хуеєм, повідомив речник МЗС у п'ятницю, 26 травня.

Німецька сторона під час зустрічі, яка відбулася 24 травня, "звернулась до Китаю вплинути на Росію задля виведення нею своїх військ з України", додав речник німецького відомства.

Китай повинен використати свій вплив на Росію, "щоб зупинити безвідповідальну ядерну риторику Росії та запобігти будь-якій ядерній ескалації", - продовжив речник МЗС ФРН. За його словами, Міхаеліс висловив сподівання, "що Китай чітко визнає і засудить російську агресію". Як постійний член Ради Безпеки ООН Китай має особливу відповідальність.

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Як повідомляє китайське МЗС, 25 травня Лі приїжджав до Брюсселю. "На зустрічі з офіційними особами ЄС Лі Хуей заявив, що Китай завжди відстоював об'єктивну і справедливу позицію щодо українського питання і активно сприяв мирним переговорам", - повідомило китайське відомство.

WSJ: Лі закликає "зберегти за РФ території, що увійшли до її складу"

Між тим, за даними The Wall Street Journal (WSJ), під час турне Європою Лі Хуей заявляв владі її країн, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією нових територій, що увійшли до її складу. Видання пише про це з посиланням на неназваних західних чиновників.

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У статті WSJ ідеться, що китайський спецпредставник, відправлений для просування "мирного плану Пекіна", передав чітке послання: союзникам США в Європі слід відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, "залишивши в розпорядженні Росії невеликі частини її сусіда, які вона зараз займає".

Крім того, Лі Хуей рекомендував європейським державам "розглянути Китай як економічну альтернативу Вашингтону".

Проте, за даними WSJ, представники європейських урядів відповідали китайському спецпредставнику, що не бачать перспективи врегулювання ситуації без виведення російських військ. Також представнику КНР заявили, що "неможливо відокремити Європу від Америки", і що Європа не припинить підтримки України.

Лі Хуей у Європі

Нагадаємо, 16-17 травня посланець Китаю приїздив до Києва, де, за даними МЗС КНР, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України про цю зустріч нічого не повідомляли. 19 травня він відвідав Варшаву, зустрівшись там з заступником міністра закордонних справ Польщі Войцехом Гервелем. Потім Лі був у Парижі. За даними російських ЗМІ, сьогодні, 26 травня, посланець КНР прибув до Москви.

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Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".

Відправити його в "турне" Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни Росії проти України телефонної розмови з Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня.

Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.