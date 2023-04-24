МЗС Китаю: Україна є суверенною державою

У Пекіні непрямо, але дистанціювалися від заяв посла КНР у Франції, що "Крим початково належав Росії", а суверенний статус пострадянських країн сумнівний.

Після гострої реакції на заяву посла Китаю у Франції, китайський уряд підтвердив, що він, як і раніше, визнає суверенітет колишніх радянських республік. У понеділок, 24 квітня, речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, хоч і непрямо, але дистанціювалася від заяви посла Лу Шая, який поставив під сумнів суверенітет. "Китай поважає статус колишніх радянських республік і суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", - підтвердила Мао Нін, слова якої наводить dpa.

Китай був однією з перших країн, які встановили з ними дипломатичні відносини, наголосила вона. Китайська позиція є "чіткою і послідовною". Відповідаючи на запитання далі, Мао Нін підтвердила, що Китай також вважає Україну суверенною державою.

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Критику щодо висловлювань посла речниця МЗС Китаю віднесла не на його рахунок, а на "деякі ЗМІ", які, за її словами, спотворили позицію Китаю щодо України і розпалили суперечки у відносинах із зацікавленими країнами.

Що сказав дипломат Китаю про Крим і суверенітет України

Нагадаємо, 21 квітня посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі французького телеканалу LCI, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є Крим частиною України, сказав, що все "не так просто" і залежить від того, як дивитися на це питання. "Насамперед, Крим початково належав Росії, чи не так? А потім Хрущов у радянські часи передав Крим Україні", - сказав дипломат.

Ведучий втрутився і зауважив, що за міжнародним правом Крим є частиною України. Посол у відповідь поставив під сумнів міжнародний статус колишніх республік СРСР: "У міжнародному праві колишні радянські держави навіть не мають статусу, як би це сказати, фактичного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародного договору, який би матеріалізував їхній суверенітет".

На цю заяву гостро відреагували Україна та країни Балтії. Зокрема, посли Китаю у Ризі, Вільнюсі та Талліні мають з'явитися 24 квытня до МЗС Латвії, Литви та Естонії. Керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав ці заяви "неприйнятними" і написав у Twitter, що ЄС "може лише припустити, що ці декларації не відображають офіційну політику Китаю".