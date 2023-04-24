  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
МЗС Китаю у Пекіні
МЗС Китаю у ПекініФото: S. Shaver/dpa/picture-alliance
ПолітикаКитай

МЗС Китаю: Україна є суверенною державою

Ольга Журавльова
42 хв. тому

У Пекіні непрямо, але дистанціювалися від заяв посла КНР у Франції, що "Крим початково належав Росії", а суверенний статус пострадянських країн сумнівний.

https://p.dw.com/p/4QTeM

Після гострої реакції на заяву посла Китаю у Франції, китайський уряд підтвердив, що він, як і раніше, визнає суверенітет колишніх радянських республік. У понеділок, 24 квітня, речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, хоч і непрямо, але дистанціювалася від заяви посла Лу Шая, який поставив під сумнів суверенітет. "Китай поважає статус колишніх радянських республік і суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", - підтвердила Мао Нін, слова якої наводить dpa.

Китай був однією з перших країн, які встановили з ними дипломатичні відносини, наголосила вона. Китайська позиція є "чіткою і послідовною". Відповідаючи на запитання далі, Мао Нін підтвердила, що Китай також вважає Україну суверенною державою.

Читайте також: Україна та країни Балтії гостро відповіли китайському послу на "російський Крим"

Критику щодо висловлювань посла речниця МЗС Китаю віднесла не на його рахунок, а на "деякі ЗМІ", які, за її словами, спотворили позицію Китаю щодо України і розпалили суперечки у відносинах із зацікавленими країнами.

Що сказав дипломат Китаю про Крим і суверенітет України

Нагадаємо, 21 квітня посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі французького телеканалу LCI, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є Крим частиною України, сказав, що все "не так просто" і залежить від того, як дивитися на це питання. "Насамперед, Крим початково належав Росії, чи не так? А потім Хрущов у радянські часи передав Крим Україні", - сказав дипломат.

Ведучий втрутився і зауважив, що за міжнародним правом Крим є частиною України. Посол у відповідь поставив під сумнів міжнародний статус колишніх республік СРСР: "У міжнародному праві колишні радянські держави навіть не мають статусу, як би це сказати, фактичного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародного договору, який би матеріалізував їхній суверенітет".

На цю заяву гостро відреагували Україна та країни Балтії. Зокрема, посли Китаю у Ризі, Вільнюсі та Талліні мають з'явитися 24 квытня до МЗС Латвії, Литви та Естонії. Керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав ці заяви "неприйнятними" і написав у Twitter, що ЄС "може лише припустити, що ці декларації не відображають офіційну політику Китаю".

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МЗС Китаю у Пекіні

МЗС Китаю: Україна є суверенною державою

Політика42 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чи справді поширений антисемітизм серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Суспільство22 квітня 2023 р.
Українська біженка Ксенія та її донька Міріам

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Суспільство22 квітня 2023 р.
external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія21 квітня 2023 р.03:41 хв.
Михайло Ходорковський

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Політика21 квітня 2023 р.
Премія миру імені Еріха Марії Ремарка

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Культура21 квітня 2023 р.
external

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Релігія21 квітня 2023 р.05:28 хв.
На головну сторінку