Хуей у ЄС вимагав зняти санкції з постачальників Китаю до РФ

Спецпосланець Китаю щодо України Лі Хуей на зустрічі у Брюсселі вимагав зняти санкції з китайських компаній, що постачають товари в РФ. Натомість посадовці ЄС закликали Пекін скоротити підтримку російського ВПК.

Під час зустрічі з представниками Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей закликав Європейський Союз "беззастережно скасувати" включення китайських компаній до останнього пакета санкцій проти Росії, повідомило у вівторок, 5 березня, міністерство закордонних справ Китаю.

На перемовинах із керівниками управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаелем Зібертом, а також Азії і Тихоокеанського регіону Нікласом Кварнстрьомом він також зауважив, що Пекін "рішуче заперечує" проти додавання у цей перелік компаній з КНР і закликає "повернутися на правильний шлях діалогу та консультацій".

Своєю чергою представники ЄСЗС нагадали Лі Хуею, що ще на саміті у грудні 2023 року ЄС висловлював занепокоєння щодо значних обсягів продукції подвійного призначення та передових технологій, які експортують із Китаю до російського військово-промислового комплексу.

"У цьому контексті ЄС закликав Китай зробити ефективні кроки в межах своєї юрисдикції, щоб обмежити потоки цих найбільш чутливих товарів", - наголошується у повідомленні ЄСЗС.

ЄС знов закликає Китай вплинути на Росію

Під час перемовин з Лі Хуеєм, який також є спецпредставником Китаю з питань України, посадовці зовнішньополітичної служби ЄС наголосили на повній відповідальності РФ за невиправдану агресію. Вони наголосили, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання.

"Сторона ЄС наголосила, що очікує, що Китай закликатиме Росію виявити повагу до принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності негайно та безумовно, вивівши всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у повідомленні.

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Брюссель: Позиція щодо війни вплине на стосунки з Пекіном

Посадовці також підкреслили, що агресія РФ є загрозою для безпеки ЄС, і тому позиція Китаю щодо війни "неминуче впливає на наші двосторонні відносини". При цьому Брюссель залишається відданим підтримці України всім необхідним для перемоги.

Представники ЄС привітали майбутній візит Лі Хуея до Києва. Вони сподіваються, що він надасть можливість "для суттєвої взаємодії Китаю з Україною".

У повідомленні МЗС Китаю не наводиться подробиць обговорень щодо війни РФ проти України, згадується лише, що "відбувся відвертий та глибокий обмін думками щодо кризової ситуації в Україні та мирних переговорів".

На тому, що переговори є єдиним способом припинити війну Росії проти Україні, у Пекіні наголошували і після візиту Лі Хуея до Москви минулими вихідними.