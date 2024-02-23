Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти РФ

Напередодні дворіччя повномасштабної війни Росії проти України ЄС запровадив нові санкції щодо відповідальних за російську агресію, які підтримують російський ВПК і сприяють обходу вже наявних санкцій.

Рада Європейського Союзу запровадила у п'ятницю, 23 лютого, обмежувальні заходи щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України або загрожують їм.

У списки санкцій потрапили компанії та керівники військового та оборонного секторів, включно з причетними до постачання озброєнь з КНДР до Росії, а також представники судової влади, політики та особи, відповідальні за незаконну депортацію та "перевиховання" українських дітей.

Європейська Комісія назвала цей пакет безпрецедентним через кількість нових імен, внесених до підсанкційного переліку. Тепер до нього входить уже понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

Нові імена у списку санкцій

Нові санкції поширюються на 140 компаній та фізичних осіб, які представляють російський ВПК, зокрема, виробництво ракет, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів, військових автомобілів, високотехнологічних компонентів для зброї та інше військове обладнання. "Зокрема, до цього пакета увійшли організації, які торгують різними ключовими компонентами для безпілотників", - уточнюється на сайті Єврокомісії. Вона стверджує, що використовувала об'єктивний та поетапний підхід до виявлення цих компаній, об'єднавши факти, наведені у різних джерелах, підкріплені комерційними та митними даними.

До нового списку також увійшли 10 компаній та фізичних осіб, які беруть участь у постачанні північнокорейського озброєння до Росії. Серед них міністр оборони КНДР, а також кількох компаній та фізичних осіб у Білорусі, які надають підтримку російській армії.

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Під санкції підпала російська логістична компанія та її директор, які брали участь у паралельному імпорті заборонених товарів до Росії, "а також третій російський суб'єкт, який брав участь в іншій схемі закупівель", пише Єврокомісія.

У зв'язку з російською окупацією та незаконною анексією територій України до нових списків включено 6 суддів та 10 чиновників на окупованих територіях України. Крім того, ЄС вніс до переліку 15 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до депортації та військової обробки українських дітей, у тому числі в Білорусі.

Обмеження імпорту та експорту

Рада ЄС додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її агресії проти України. На них поширюватимуться жорсткіші обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, що можуть сприяти зміцненню російського оборонного сектора. Це 17 російських організацій, причетних до розробки, виробництва та постачання електронних компонентів для військово-промислового комплексу РФ, і навіть компанії, залучені до обходу торговельних обмежень, що у третіх країнах: 4 підприємства у Китаї та з однієї з Казахстану, Сербії, Туреччини, Індії, Сербії, Таїланду та Шрі-Ланки, "які опосередковано підтримують військово-промисловий комплекс Росії у його агресивній війні проти України, торгуючи електронними компонентами".

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Євросоюз розширив список заборонених до експорту у РФ товарів, додавши до нього компоненти для розробки та виробництва безпілотників, та запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу, повідомляється на сайті Ради ЄС . Єврокомісія уточнює, що це електронні трансформатори, статичні перетворювачі та індуктори, а також алюмінієві конденсатори для військового застосування.

Санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі ЄС.