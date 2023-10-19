Казахстан заборонив експорт до РФ 106 видів товарів - ЗМІ

Росія більше не зможе в обхід санкцій ЄС купувати в Казахстані дрони та електрочіпи, які можуть бути використані у війні проти України, пише KazTAG.

Казахстан заборонив вивозити в Росію 106 видів товарів, які можуть бути використані збройними силами РФ під час війни проти України. Про це у четвер, 19 жовтня, заявив віцеміністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв.

Під заборону підпадають, зокрема, безпілотники, а також електрочіпи та інша спеціалізована електроніка, яка може застосовуватися у військових діях, пише видання KazTAG. Обмеження стосуються товарів як місцевих, так і іноземних виробників.

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Про припинення поставок до Росії товарів військового призначення влада Казахстану оголосила ще в травні 2022 року. Однак у міністерстві закордонних справ (МЗС) країни визнали, що деякі приватні компанії продовжують реекспортувати заборонені товари, які в підсумку потрапляють у зону бойових дій в Україні. Представники МЗС наголосили, що влада намагається припиняти подібні угоди.

Намір обмежити можливість РФ закуповувати товари навколовоєнного призначення через Казахстан підтвердив і президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 28 вересня він заявив, що Казахстан і надалі дотримуватиметься санкційного режиму, запровадженого Європейським Союзом (ЄС) щодо Росії.

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