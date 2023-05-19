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КонфліктиРосійська Федерація

РФ в обхід санкцій купує в Казахстані дрони для війни - ЗМІ

Сергій Ромашенко
12 хв. тому

Експорт мікросхем із Казахстану в Росію збільшився з 245 тисяч до 18 мільйонів доларів, свідчить журналістське розслідування.

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Росія в обхід західних санкцій, запроваджених за збройне вторгнення в Україну, щомісяця закуповує безпілотники та мікроелектроніку на мільйони доларів. Про це ідеться в розслідуванні, проведеному Центром із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) спільно з російським виданням "Важные истории" та німецьким тижневиком Der Spiegel, оприлюдненому в п'ятницю, 19 травня.

За їхніми даними, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну була створена казахстанська компанія "Аспан арба". Вона є одним із головних постачальників дронів до РФ. Нею та її російським партнером "Небесною механікою" з Москви володіють одні й ті ж люди.

Товари "Небесної механіки" купують, зокрема, обласна федерація ветеранів збройних конфліктів "Рись", камчатська крайова рада ветеранів війни та праці, а також магазин на Ozon, у якому купують і російські військовослужбовці.

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Комплектуючі для виробництва електроніки Федеральній служби безпеки (ФСБ), розвідці та міністерству оборони РФ у великих кількостях завозить у Росію фірма "Стек", яка закуповує німецькі чипи в казахстанської компанії Da Group 22. Власниками "Стека", Da Group 22 і німецького дистриб'ютора є члени однієї й тієї ж родини.

Загалом обсяг імпорту інтегральних мікросхем до Казахстану після початку війни Росії проти України зріс більше ніж удвічі - з 35 мільйонів доларів до 75 мільйонів, а обсяг поставок мікросхем із Казахстану в Росію - з 245 тисяч доларів до 18 мільйонів.

Щодо дронів, то в 2021 році вони взагалі не фігурували у звіті Бюро національної статистики Казахстану про імпорт-експорт, натомість у 2022 році Казахстан ввіз безпілотників на п'ять мільйонів доларів і поставив у Росію - на 1,23 мільйона, виявили розслідувачі.

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