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ПолітикаКазахстан

Токаєв: Казахстан не допомагатиме РФ з обходом санкцій

Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

Президент Казахстану Токаєв у Берліні запевнив, що Астана підтримує антиросійські санкції, і закликав до "мудрої дипломатії" та мирних переговорів щодо України.

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Токаєв та Шольц поговорили віч-на-віч у Берліні
Токаєв та Шольц поговорили віч-на-віч у БерлініФото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Казахстан підтримує західні санкції проти РФ, накладені через її вторгнення в Україну, і Німеччині не варто побоюватися, що Астана спробує допомогти Москві їх обійти. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер, 28 вересня, після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні, передає агенція Reuters.

Західні спостерігачі вже тримвалий час вказують збільшення обсягів торгівлі між Центральною Азією та РФ, що може свідчити про те, що деякі країни регіону імпортують і перепродують Росії товари, які вона не може купити сама, в тому числі з Європи, пише Reuters.

У травні цього року офіційна Астана так само запевняла, що жодним чином не обходить санкційний режим Заходу проти РФ.

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Токаєв закликає до "мудрої дипломатії" і переговорів щодо України

Токаєв повідомив також, що Казахстан і надалі закликає до переговорів між Росією і Україною.

"Настав час для раціональної, я б сказав, мудрої дипломатії, - сказав він. - Настав час припинити взаємні звинувачення і почати говорити по суті, щоб знайти основу для мирних переговорів, які були б прийнятні для обох сторін".

Водночас Токаєв наголосив, що Казахстан немає жодних занепокоєнь з приводу того, що Москва загрожує його власній територіальній цілісності.

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Казахстан готовий збільшити поставки нафти до ФРН

У межах візиту до ФРН Токаєв заявив, що Казахстан продовжить постачати нафту в Німеччину. "На прохання наших німецьких друзів я підтвердив готовність нашої країни збільшити поставки нафти і зробити їх довгостроковими", - сказав Токаєв. Він зазначив, що Казахстан цього року уже відвантажив 500 тисяч метричних тонн нафти на німецький нафтопереробний завод у місті Шведт через російський трубопровід "Дружба".

Своєю чергою, Шольц назвав Казахстан важливим партнером на шляху ФРН до енергонезалежності від РФ.

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