У КНДР переконані, що моніторинг санкцій зазнає невдачі

У Пхеньяні висловили переконання, що майбутні групи експертів з моніторингу санкцій ООН щодо країни "неодмінно зазнають самознищення". Раніше продовження мандату такої групи заблокувала Росія.

Зусилля Сполучених Штатів Америки та інших західних країн створити нові групи для моніторингу санкцій щодо Північної Кореї зазнають невдачі, заявив постійний представник КНДР в ООН Кім Сон, повідомляє у неділю, 5 травня, державне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Так він відреагував на спільну заяву США та їхніх союзників, оприлюднену раніше цього тижня, щодо необхідності продовжити роботу групи експертів ООН, яка моніторить довгострокові санкції щодо Пхеньяна, зокрема, за його ядерну програму. Раніше роботу такої експертної групи заблокувала Росія.

"Ворожі сили можуть створити другу та третю експертну групу в майбутньому, але з плином часу всі вони неодмінно зазнають самознищення", - цитує Кіма KCNA.

РФ заблокувала подовження моніторингу санкцій ООН щодо КНДР

Нагадаємо, що 28 березня під час засідання Ради Безпеки ООН Росія заблокувала подовження мандату для роботи групи експертів ООН з моніторингу міжнародних санкцій щодо Північної Кореї. Це відбулося за кілька тижнів після того, як цей орган заявив, що розслідує повідомлення про передачу зброї Пхеньяном Москві. Китай утримався під час відповідного голосування, а всі інші члени Радбезу підтримали подовження роботи групи.

Мандат експертної комісії сплинув наприкінці квітня. А вже 2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Росія постачає очищену нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати обмеження, встановлені Радбезом ООН.

Північна Корея з 2006 року перебуває під жорсткими міжнародними санкціями, запровадженими Радою Безпеки ООН у відповідь на її ядерну програму. Однак з 2019 року Росія і Китай намагаються переконати Раду Безпеки послабити санкції щодо Пхеньяна. Вето Москви в Раді Безпеки не скасовує санкції щодо Північної Кореї, але означає кінець роботі групи експертів, яка стежить за їхнім виконанням - і за незліченними порушеннями.